Жуйка проти ковіду - вчені придумали, як "обдурити" вірус

47 хвилин(и) тому

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Британія посилено ревакцинує громадян та планує уникнути різдвяного локдауну, а американські вчені винайшли жуйку проти коронавірусу.

За останні 28 днів, за даними Університету Джона Хопкінса, на планеті коронавірусом заразилось близько 15 мільйонів людей. На першому місці за кількістю заражень досі перебуває США з 2,3 мільйона нових хворих за цей період, за ними - Німеччина, Велика Британія та Росія, у яких мільйон чи трохи більше нових пацієнтів.

За кількістю смертей у цих чотирьох країнах США і Росія трохи випереджають Європу. У США за останні 28 днів померли понад 30 тисяч людей, у Росії - 33 тисячі.

У Британії (4024 смерті) та Німеччині (5763) кількість летальних випадків за цей період нижча.

Поки країни континентальної Європи одна за одною вводять локдауни, Британія сподівається уникнути серйозних обмежень за допомогою ревакцинації.

Жуйка проти вірусу

Поки коронавірус продовжує мутувати, ставлячи під загрозу імунний захист як тих, хто перехворів, так і вакцинованих, американські вчені вирішили зайти з іншого боку.

Вони винайшли жувальну гумку, яка здатна знешкоджувати вірусні часточки прямо в роті, оскільки саме там, у слині, вони в першу чергу починають активно розмножуватись, потрапляючи в організм.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені сподіваються, що жуйка допоможе знизити поширення коронавірусу

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Ідея вчених полягає в тому, щоб "обдурити" вірус, видаючи за справжні клітини окремі білкові молекули. Так щоб вони блокували вірус, не дозволяючи йому розмножуватись.

Відомо, що вірус закріпляється до білка ACE2, який розташований на поверхні деяких видів клітин і виконує роль рецептора. Тому вчені Університету Пенсильванії у Філадельфії створили жуйку з високим вмістом цього білка, який також зустрічається у клітинах багатьох рослин.

Клінічні випробування на людях поки що не проводили, але в лабораторних умовах цей метод показав дуже непогані результати. Навіть 5 міліграмів білка в жуйці було достатньо, щоб суттєво знизити проникнення вірусу в клітини. А 50 міліграмів знижували його активність на 95%.

Однак, святкувати перемогу над пандемією поки що рано. Нерідко те, що відмінно працює у пробірці, не витримує перевірку реальністю.

Все ж таки умови в нашому роті сильно відрізняються від лабораторних. Невідомо, як вплине на ефективність жуйки температури ротової порожнини та бактерії, які там живуть. Та і незрозуміло, як довго жуйка буде ефективно виконувати свою функцію.

Поки що розробники говорять про застосування жуйки не для профілактики, а лише щоб знизити ризик подальшого поширення інфекції хворими - наприклад, в умовах лікарняного стаціонару.

Британія: більше бустерів

Автор фото, PA Media

Британські політики наперебій закликають громадян вакцинуватись. У середу в твіттері про це вчергове наголосив Борис Джонсон.

Приводом для посиленої ревакцинації стала поява Омікрона. У Великій Британії зареєстровано 22 випадки зараження цим новим штамом - 13 в Англії та дев'ять у Шотландії. Після появи Омікрона у Британії дещо посуворішали антивірусні обмеження - у транспорті та громадських місцях знову потрібно носити маски.

Джонсон нагадав, що за допомогою в тому числі волонтерів, організованих таблоїдом The Sun, Британії вдалось вакцинувати більшість своїх громадян скоріше, ніж іншим країнам у Європі.

"Тепер ви потрібні нам знову", - написав прем'єр, звертаючись до волонтерів.

Виступаючи на пресконференції на Даунінг-Стріт, Джонсон сказав, що британський уряд кидає всі сили на кампанію з ревакцинації. За задумом, до кінця січня третю дозу вакцини мають отримати всі дорослі громадяни Великої Британії, який робили друге щеплення більш ніж три місяці тому.

Волонтерам допомагатимуть близько 400 військових, а щеплення робитимуть у 1500 аптеках по всій країні.

"Тимчасові центри додаткової вакцинації ростимуть на вулицях як різдвяні ялинки", - сказав Джонсон.

Раніше голова британської Служби епідеміологічної безпеки Дженні Гарріс рекомендувала громадянам по можливості не збиратись великими групами у передріздвяний період. Джонсон підкреслив, що рекомендації уряду не змінюються і спілкування в групах дозволено.

"Ми не хочемо, щоб люди скасовували ці заходи, і вважаємо, що в цілому дітям краще залишатися в школах", - сказав прем'єр.

Однак у деяких лікарнях Британії персонал попросили по можливості не збиратись великими групами до Різдва.