Алек Болдвін заявив, що "не натискав на курок". Нові подробиці смерті Галини Гатчинс

1 година тому

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Алек Болдвін сказав, що він "не натискав на курок" пістолета, який вистрелив у операторку Галину Гатчинс під час зйомок фільму Rust.

Актор зробив цю заяву під час першого великого інтерв'ю після інциденту в жовтні.

"Я би ніколи не наставив пістолет на когось і не натиснув би на курок. Ніколи", - сказав він журналісту Джорджу Стефанополусу з ABC News.

Інтерв'ю було записане у вівторок, і його ще не показували по телебаченню у США.

На думку журналіста, інтерв'ю вийшло дуже напруженим. Він описав 63-річного Болдвіна як "спустошеного", однак "дуже відвертого" та "прямого".

Це було вперше, коли Болдвін розповів про інцидент на камеру, за виключенням короткого інтерв'ю, яке він дав у жовтні, намагаючись завадити папараці переслідувати його та його сім'ю.

У інтерв'ю ABC News він описав інцидент як такий, що буває "раз на трильйон" разів, і додав, що подібні історії на знімальних майданчиках трапляються дуже рідко.

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Галина Гатчинс, операторка українського походження, загинула 21 жовтня від вогнепальних поранень під час зйомок фільму Rust у Нью-Мексико.

Вважається, що Алек Болдвін поцілив у жінку з реквізитної зброї, що, як йому сказали, була незарядженою та безпечною. Під час інциденту він також ранив режисера фільму, Джоела Соуза.

Згідно з протоколами суду, Болдвіну передав зброю помічник режисера фільму Дейв Холлс, який не знав, що в пістолеті є бойові патрони та заявив актору, що "зброя холодна", тобто розряджена.

Дейву Холлсу зброю передала Ханна Гутьєррес-Рід, 24-річна дівчина, відповідальна за зброю на цих зйомках.

На питання Стефанополуса, як бойовий патрон потрапив на майданчик, Болдвін відповів: "Поняття не маю".

"Хтось поклав у зброю бойовий патрон. Кулю, якої навіть не мало бути в тому приміщенні", - додав він.

Юристи Гутьєррес-Рід сказали, що вона не знає, як у пістолеті "з'явились бойові патрони". Саме це питання є головним у розслідуванні в США.

Раніше цього тижня слідчі отримали ордер на обшук приміщення постачальника зброї.

Поліції повідомили, що боєприпаси для фільму надходили з кількох джерел, включаючи PDQ Arm & Prop.

У показаннях під присягою йдеться, що власник компанії-постачальника, Сет Кенні, сказав слідчим, що бойові патрони могли бути від "перезарядженої зброї".

"Перезаряджена зброя" може містити перероблені компоненти, зокрема кулі.

Кенні сказав, що пістолет, який він передав для зйомок, містив навчальні й холості патрони.