Короткі списки Книги року ВВС-2021

Короткі списки Книги року ВВС-2021

ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС - Есеїстика-2021 та Дитяча Книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2021.

Усі книжки можна подивитися за лінком нижче:

Книга року ВВС-2021: інтерактивний путівник

Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

Книга року ВВС-Есеїстика-2021: усі книжки, що претендують на премію Дитяча Книга року ВВС-2021: інтерактивний путівник

Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
  • Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Книга року ВВС-Есеїстика-2021: інтерактивний путівник

Фіналісти конкурсу "Читач року-2021"

До фіналу конкурсу читацьких рецензій потрапили:

  • Сабріна Вайзер на роман Артема Поспєлова "Тадуш"
  • Валерія Гончаренко на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"
  • Людмила Даниленко на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії"
  • Роксолана Жаркова на роман Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку"
  • Олена Литвин з рецензією на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"

Фінал Книги року ВВС-2021

Переможців оголосять на урочистій церемонії, яка відбудеться 17 грудня 2021 року в Мистецькому Арсеналі.

Вхід за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту не пізніше 72 годин до події.

Потрібна попередня реєстрація.

Надсилайте заявки за адресою Maksym.Iermakov@bbc.co.uk з темою листа "Фінал Книги року ВВС" та з короткою інформацією про себе.

Кількість місць буде обмеженою.

Подія також транслюватиметься онлайн на сторінках BBC News Україна у соцмережах.

Журі конкурсу Книга року ВВС-2021

До журі конкурсу входять:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2020

  • Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
  • Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

  • Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
  • Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

  • Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
Пропустити подкаст і продовжити
подкаст
Що це було

Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти

Випуски

Кінець подкаст

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2021.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...