Короткі списки Книги року ВВС-2021
ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС - Есеїстика-2021 та Дитяча Книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2021.
Усі книжки можна подивитися за лінком нижче:
Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021
- Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
- Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
- Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
- Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021
- Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020
- Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
- Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
- Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
- Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020
Книга року ВВС-Есеїстика-2021: усі книжки, що претендують на премію Дитяча Книга року ВВС-2021: інтерактивний путівник
Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021
- Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
- Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
- Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
- Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
- Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021
Фіналісти конкурсу "Читач року-2021"
До фіналу конкурсу читацьких рецензій потрапили:
- Сабріна Вайзер на роман Артема Поспєлова "Тадуш"
- Валерія Гончаренко на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"
- Людмила Даниленко на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії"
- Роксолана Жаркова на роман Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку"
- Олена Литвин з рецензією на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"
Фінал Книги року ВВС-2021
Переможців оголосять на урочистій церемонії, яка відбудеться 17 грудня 2021 року в Мистецькому Арсеналі.
Вхід за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту не пізніше 72 годин до події.
Потрібна попередня реєстрація.
Надсилайте заявки за адресою Maksym.Iermakov@bbc.co.uk з темою листа "Фінал Книги року ВВС" та з короткою інформацією про себе.
Кількість місць буде обмеженою.
Подія також транслюватиметься онлайн на сторінках BBC News Україна у соцмережах.
Журі конкурсу Книга року ВВС-2021
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2020
- Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
- Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
- Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2019
- Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
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Випуски
Кінець подкаст
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2021.
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!
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