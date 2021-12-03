Короткі списки Книги року ВВС-2021

1 година тому

ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС - Есеїстика-2021 та Дитяча Книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2021.

Усі книжки можна подивитися за лінком нижче:

Короткий список у номінації Книга року BBC - 2021

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Короткий список у номінації Дитяча Книга року ВВС - 2021

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021

Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

Короткий список у номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020

Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Фіналісти конкурсу "Читач року-2021"

До фіналу конкурсу читацьких рецензій потрапили:

Сабріна Вайзер на роман Артема Поспєлова "Тадуш"

Валерія Гончаренко на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"

Людмила Даниленко на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії"

Роксолана Жаркова на роман Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку"

Олена Литвин з рецензією на книжку Станіслава Асеєва "Світлий шлях: історія одного концтабору"

Фінал Книги року ВВС-2021

Переможців оголосять на урочистій церемонії, яка відбудеться 17 грудня 2021 року в Мистецькому Арсеналі.

Вхід за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту не пізніше 72 годин до події.

Потрібна попередня реєстрація.

Надсилайте заявки за адресою Maksym.Iermakov@bbc.co.uk з темою листа "Фінал Книги року ВВС" та з короткою інформацією про себе.

Кількість місць буде обмеженою.

Подія також транслюватиметься онлайн на сторінках BBC News Україна у соцмережах.

Журі конкурсу Книга року ВВС-2021

До журі конкурсу входять:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).

Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

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2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2021.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

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