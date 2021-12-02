Apple Music та Spotify назвали найбільш популярні пісні 2021 року у світі та Україні

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пісні 18-річної Олівії Родріго є найбільш популярними

За даними Apple Music та Spotify, попзірки Ед Ширан, Тейлор Свіфт та Bad Bunny були одними з найпопулярніших виконавців 2021 року. Проте найкращі позиції на обох сервісах посіли пісні американської співачки та акторки Олівії Родриго.

У всьому світі її дебютний хіт Drivers License став найпопулярнішою піснею серед користувачів Spotify та другим за популярністю серед користувачів Apple Music.

Аудиторія Apple віддала перше місце попмузиці корейського гурту BTS, чий сингл Dynamite став найпопулярнішою піснею року.

Пісня Dynamite, яка з'явилася 2020 року, не увійшла до п'ятірки кращих Spotify - мабуть, тому що потоковий сервіс запустили в Південній Кореї лише цього року (без можливості використання його популярного безкоштовного сервісу, що фінансується за рахунок реклами).

5 найпопулярніших пісень за версією Spotify

1. Drivers License (Олівія Родріго)

2. Montero (Lil Nas X)

3. Stay (The Kid Leroy)

4. Good 4 You (Олівія Родріго)

5. Levitating (Dua Lipa)

5 найпопулярніших пісень за версією Apple Music

1. Dynamite (BTS)

2. Drivers Licence (Олівія Родріго)

3. Positions (Аріана Гранде)

4. For the Night (Pop Smoke)

5. Blinding Lights (The Weeknd)

За даними Spotify, до п'ятірки найпопулярніших виконавців у світі увійшли Bad Banny, Тейлор Свіфт, BTS, Drake та Джастін Бібер.

Разом Spotify і Apple Music контролюють 48% світового стрімінгового ринку.

Усі пісні, які входять у п'ятірку найкращих Spotify, слухали понад 1 мільярд разів протягом останніх 12 місяців.

Прибутки від потокової передачі допомогли музичній індустрії оговтатися від піратської кризи 2000-х років. Лише минулого року британські звукозаписні лейбли заробили минулого року 980 млн доларів.

Але є критика того, як ці гроші розподіляються, багато музикантів і авторів пісень кажуть, що отримують мізерні гроші.

Які пісні були найбільш популярними в Україні

Apple Music також представив рейтинг найбільш популярних пісень в Україні:

1. Птичка (HammAli and Navai)

2. Rampampam (Minelli)

3. Чистый (Scriptonite)

4. Astronaut in the Ocean (Masked Wolf)

5. Снова я напиваюсь (SLAWA MARLOW)

6. Minor (Miyagi and Andy Panda)

7. Пополам (Branya)

8. Cristal and МОЁТ (Morgenstern)

9. Патрон (Miyagi and Andy Panda)

10. The Business (Tiesto)