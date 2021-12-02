У Австрії чоловіку ампутували не ту ногу. Хірурга оштрафували

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Помилку виявили тільки через два дні

Австрійського хірурга оштрафували за те, що він ампутував 83-річному пацієнту не ту ногу. Таке рішення ухвалив суд, а сам інцидент відбувся весною цього року.

Літньому пацієнту ампутували праву ногу замість лівої, і цю помилку з'ясували тільки два дні по тому.

У середу суд визнав 43-річну лікарку винною у грубій халатності та оштрафував її на 2700 євро.

Вдові пацієнта, який помер перш ніж позов дійшов до суду, також виплатять компенсацію у розмірі 5 тисяч євро.

Пацієнт відвідав клініку в австрійському місті Фрайштадт в травні цього року, коли йому мали ампутувати ліву ногу. Однак лікарка з якоїсь причинити позначила праву ногу та успішно провела операцію.

Помилку виявили під час зміни перев'язки, коли пацієнту сказали, що йому також доведеться ампутувати іншу ногу.

У той час у лікарні сказали, що інцидент трапився "у результаті низки нещасливих обставин". Директор закладу публічно вибачився під час пресконференції.

На суді хірург заявила, що в операційній були проблеми з організацією роботи. Коли її запитали, чому вона позначила для ампутації праву ногу, а не ліву, вона відповіла: "Я просто не знаю".

Після інциденту лікарку перевели працювати в іншу клініку, а сплату половини її штрафу призупинили.

Такі лікарські помилки є рідкісними, однак все ж траплялись у минулому.

У 1995 році лікар у США вже під час операції виявив, що ампутував неправильну ногу пацієнту з цукровим діабетом. Хірург був змушений продовжити розпочате, тому що вже перерізав м'язи, сухожилля та зв'язки на тій нозі.