У Австрії чоловіку ампутували не ту ногу. Хірурга оштрафували
Австрійського хірурга оштрафували за те, що він ампутував 83-річному пацієнту не ту ногу. Таке рішення ухвалив суд, а сам інцидент відбувся весною цього року.
Літньому пацієнту ампутували праву ногу замість лівої, і цю помилку з'ясували тільки два дні по тому.
У середу суд визнав 43-річну лікарку винною у грубій халатності та оштрафував її на 2700 євро.
Вдові пацієнта, який помер перш ніж позов дійшов до суду, також виплатять компенсацію у розмірі 5 тисяч євро.
Пацієнт відвідав клініку в австрійському місті Фрайштадт в травні цього року, коли йому мали ампутувати ліву ногу. Однак лікарка з якоїсь причинити позначила праву ногу та успішно провела операцію.
Помилку виявили під час зміни перев'язки, коли пацієнту сказали, що йому також доведеться ампутувати іншу ногу.
У той час у лікарні сказали, що інцидент трапився "у результаті низки нещасливих обставин". Директор закладу публічно вибачився під час пресконференції.
На суді хірург заявила, що в операційній були проблеми з організацією роботи. Коли її запитали, чому вона позначила для ампутації праву ногу, а не ліву, вона відповіла: "Я просто не знаю".
Після інциденту лікарку перевели працювати в іншу клініку, а сплату половини її штрафу призупинили.
Такі лікарські помилки є рідкісними, однак все ж траплялись у минулому.
У 1995 році лікар у США вже під час операції виявив, що ампутував неправильну ногу пацієнту з цукровим діабетом. Хірург був змушений продовжити розпочате, тому що вже перерізав м'язи, сухожилля та зв'язки на тій нозі.