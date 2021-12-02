Найдавніший фейспалм у світі? У Перу знайшли мумію, яка затуляє обличчя руками

26 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Мумія закриває обличчя руками

У Перу знайшли незвичайну мумію, яка закриває обличчя руками. Їй може бути від 800 до 1200 років.

На думку археологів, її поховали ще до виникнення на території нинішнього Перу імперії інків.

Крім нехарактерного розміщення рук, археологів здивувало те, що тіло мумії було перев'язане мотузками. Вважається, що такою була місцева традиція поховання.

Знахідку зробили під час розкопок біля Кахамаркілья неподалік Ліми, столиці Перу.

У місці поховання також знайшли судини з різними травами, які ймовірно, були підношеннями.