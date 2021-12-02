Меган Маркл виграла суд у таблоїда, який опублікував її лист до батька

35 хвилин(и) тому

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Меган Маркл остаточно виграла суд проти видавця газети Mail on Sunday, що опублікував уривки її листа, адресованого батькові.

Апеляційний суд відхилив спробу Associated Newspapers оскаржити попереднє рішення, яке також винесли на користь герцогині у справі про конфіденційність та авторські права.

Високий суд заявив, що все було настільки очевидним, що не було потреби у повному розгляді справи.

Тому попереднє рішення залишили без змін.

"Це перемога не лише для мене, а й для будь-кого, хто коли-небудь відчував страх відстоювати те, що правильно", - заявила Меган Маркл після рішення в суді.

Юристи герцогині Сассекської сказали, що її листи до батька Томаса Маркла, написані у 2018 році, були "глибоко особистими" та "очевидно мали залишатись приватними".

Оголошуючи рішення, три судді, які слухали апеляцію, заявили, що зміст листа є "особистим, приватним, та не представляє цінності для законних інтересів суспільства".

"Статті у Mail on Sunday порушили обґрунтовані очікування герцогині про недоторканність особистого життя", - сказали судді.

Вони додали: "Важко було зрозуміти, які докази могли б бути надані під час суду, що б змінили ситуацію".

Під час слухань судді з'ясували, що газета у п'яти своїх статтях опублікувала 585 слів із 1250 з оригінального листа.