Дім з "Сам удома" тепер можна орендувати на Airbnb. І всього за $25

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знаменитий будинок Маккалістерів

Знаменитий будинок з фільму "Сам удома" тепер можна орендувати на Airbnb. Фанати можуть провести там ніч лише за 25 доларів.

Дім, де за сюжетом культового фільму 90-х проживала сім'я МакКаллістерів, можна орендувати на сайті сервісу лише на одну ніч.

Будинок розташований на Лінкольн авеню 671, що у селищі Віннетка поблизу Чикаго, США.

Заявку на бронювання можна подати з 7 грудня, а переночувати - з 12 грудня. У будинку можуть ночувати максимум четверо людей.

Головну роль Кевіна МакКаллістера у фільмі "Сам удома" зіграв Маколей Калкін.

Гостей у домі вітатиме Девін Ретрей, який зіграв у фільмі База, старшого брата Кевіна.

"Можливо, ви не пам'ятаєте мене як особливо ввічливого", - говорить дорослий "Баз" у пресрелізі.

"Але я виріс, і був би радий розділити з вами мій сімейний дім - і навіть мою піцу - на ці свята. От тільки постарайтесь не випустити мого тарантула", - додав він.

У домі також можна буде знайти кілька мініпасток, шкідливу їжу 90-х, засіб для гоління та дзеркало, в яке кричав у ванні малий Кевін.