Греція вводить обов'язкову вакцинацію для літніх людей. Хто відмовиться - штраф 100 євро

14 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Греція стала першою країною, яка зробила вакцинацію обов'язковою для літніх людей

Греція зробила вакцинацію від ковіду обов'язковою для громадян, яким 60 і більше років. У разі відмови від щеплення - щомісячний штраф 100 євро.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що літніх людей, які не хочуть вакцинуватися, почнуть штрафувати з середини січня.

Гроші підуть на користь грецької системи охорони здоров'я, що бореться зі зростанням випадків госпіталізації.

У Греції живуть 11 мільйонів людей, і близько 63% з них повністю вакциновані. Однак дані показують, що понад мільйон тих, кому за 60 років, ще не отримали укол.

"Греки, яким більше 60-ти... мають записатись на щеплення першою дозою до 16 січня", - сказав прем'єр у своєму зверненні до уряду.

"Відтепер вакцинація для них є обов'язковою", - додав він.

За його словами, це рішення ще мають винести на голосування у парламент. Але очікується, що депутати його підтримають.

У той час, як інші країни зробили вакцинацію проти ковіду обов'язковою для медиків та інших працівників, які мають високий ризик заразитися, Греція стане першою у ЄС, що націлилась на людей конкретного віку.

З лютого вакцинація стане також обов'язковою в Австрії, але для всіх громадян.

"Сіріза", головна опозиційна партія Греції, назвала нові заходи каральними та фінансово надмірними.

Прем'єр Міцотакіс сказав, що це рішення "змучило" його, але він відчуває "важку відповідальність підтримати найбільш вразливих, навіть якщо це може викликати у них невдоволення".

У Греції вірус забрав життя понад 18 тисяч людей.