Вакцина AstraZeneca. Вчені з'ясували причину небезпечних тромбів

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров’я та науки

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Вчені заявили, що знайшли "тригер" рідкісних випадків тромбозу у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca.

Команда дослідників з Кардіффа та США детально продемонструвала, як білок крові притягується до ключового компонента вакцини.

Науковці вважають, що це викликає ланцюгову реакцію за участю імунної системи організму та може призвести до утворення небезпечних згустків у крові.

Вважають, що вакцина, розроблена англо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, врятувала щонайменше мільйон життів від коронавірусної інфекції.

Проте, побоюючись тромбозу, у багатьох країнах люди відмовлялися вакцинуватись цим препаратом.

Вчені почали пошуки причин, що можуть спричинити тромбоз, та як цьому можна запобігти. Група з Кардіффа отримала екстрене державне фінансування.

Вчені з AstraZeneca також приєдналися до проєкту після того, як оприлюднили попередні результати дослідження.

Представниця AstraZeneca наголосила, що тромби частіше виникають через інфекцію Covid, ніж через вакцину, і що повне пояснення того, чому вони з'являються, ще не встановили.

"Хоча дослідження не є остаточним, воно пропонує цікаві ідеї, і AstraZeneca вивчає, як можна скористатись його результатами в рамках наших зусиль з усунення цього вкрай рідкісного побічного ефекту", - додала вона.

Вчені аналізували причини тромбозу, виходячи з двох гіпотез:

підвищений ризик утворення тромбів спостерігали лише під час використання деяких вакцин

люди з тромбами мали незвичайні антитіла, що атакували білок у крові, який називають тромбоцитарним фактором 4 (PF4).

Вакцини від коронавірусу доставляють в організм фрагмент генетичного коду коронавірусу для тренування імунної системи.

У препараті AstraZeneca цим мікроскопічним "листоношею" є аденовірус, і дослідники припустили, що саме аденовірус може бути пов'язаний з утворенням небезпечних згустків.

Аденовірус докладно вивчили на молекулярному рівні.

Дослідження, результати якого оприлюднили в журналі Science Advances, показало, що його зовнішня поверхня притягує білок тромбоцитарного фактора 4, як магніт.

Тромбоцитарний фактор 4 - це білок, що відповідає за згортання крові та є невеликим цитокіном (маленькою молекулою).

Професор Алан Паркер, один з дослідників з Університету Кардіффа, заявив BBC News, що їхній команді вдалося простежити зв'язок між аденовірусами та тромбоцитарним фактором 4.

"Ми наразі маємо тригер, але попереду ще додаткова робота", - сказав професор.

Автор фото, ASU Підпис до фото, Детальне зображення аденовірусу, що доставляє в організм вакцину AstraZeneca

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Вважають, що організм помилково сприймає тромбоцитарний фактор 4 як аденовірус і починає його атакувати. У крові виділяються антитіла, що злипаються з цим фактором, і це призводить до утворення небезпечних кров'яних згустків.

На думку вчених, тромбози після вакцинації з'являються у дуже рідкісних випадках, оскільки для цього має відбутися цілий ланцюг складних процесів.

Понад 50 мільйонів людей у Британії вже щепилися вакциною AstraZeneca, з них 73 померли через утворення тромбів у крові.

"Це було неможливо передбачити, ймовірність утворення згустків вкрай низька, тому треба враховувати й те, що вакцина врятувала багато життів", - каже Паркер.

Представники AstraZeneca запевняють, що їхня вакцина врятувала понад мільйон життів по всьому світу і запобігла 50 мільйонам випадків Covid.

В Оксфордському університеті відмовилися коментувати дослідження.

Доктор Вілл Лестер, гематолог з університетської лікарні Бірмінгема NHS Trust, високо оцінив "дуже детальне" дослідження, заявивши, що воно допомагає пояснити "ймовірний початковий етап" тромбозу.

"Багато запитань, як і раніше, залишаються без відповіді, зокрема, чи можуть деякі люди бути більш сприйнятливими до цього, ніж інші, і чому тромбоз (згортання крові) найчастіше виникає у венах мозку й печінки, - додав він. - Однак, можливо, подальші дослідження допоможуть це пояснити".

Команда вчених з Кардіффа сподівається, що їхні результати допоможуть покращити вакцини на основі аденовірусу, щоб у майбутньому знизить ризик таких побічних ефектів.