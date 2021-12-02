Рада виділила мільярди на "тисячу" Зеленського та дороги

21 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Менш, ніж за місяць до кінця року, депутати схвалили зміни до бюджету, якими виділили кошти на ініціативу президента виплатити допомогу повністю вакцинованим українцям.

Ця програма, яку в народі вже назвали "тисяча Зеленського", матиме назву "єПідтримка". Її фінансування не було передбачено в бюджеті на 2021 рік.

Спочатку зміни до бюджету, що стосуються ковідної допомоги, передбачали збільшення видатків на 3 млрд грн.

Проте в остаточній редакції видатки вирішили збільшити ще на 5 млрд грн.

Крім того, на вже існуючу бюджетну програму боротьби з коронавірусом виділили додаткові 2,2 млрд грн.

Фінансуватимуть ці видатки із доходів від ПДВ на суму у понад 10 млрд грн.

Таким чином можна припустити, що на виплату ковідної допомоги ще до кінця цього року може піти понад 8 млрд грн.

Фактично, це підтвердив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який на засіданні уряду заявив, що загальну суму виплат планується збільшити до 8 млрд грн "у зв'язку з очікуванням великої кількості звернень".

Виглядає, допомогу виплачуватимуть "з коліс" - уряду рекомендували у триденний термін після того, як закон набуде сили, визначити розмір допомоги та вимоги до тих, хто її отримуватиме.

Ініціатива Зеленського

У листопаді президент Зеленський пообіцяв виплатити тисячу гривень повністю вакцинованим українцям.

Передбачалося, що обіцяну президентом Зеленським тисячу гривень не даватимуть на руки, а перераховуватимуть на віртуальні платіжні картки з другої половини грудня.

Прем'єр Шмигаль пояснював, що цю тисячу "виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Знову дороги

Іншим законом депутати додали грошей на розвиток інфраструктурий. Спочатку законопроєкт передбачав збільшення доходів та видатків бюджету лише на 2,5 млрд грн.

Проте несподівано в остаточному варіанті закону витрати на "Укратодор" та програму, яку називають "велике будівництво", вирішили збільшити до 19 млрд грн.

Фінансувати ці видатки пропонують із надходжень від податку на прибуток підприємств (понад 3 млрд грн), рентної плати за видобуток газу (7 млрд грн), а також ПДВ (понад 9 млрд грн).