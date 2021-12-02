Ювілей Брітні Спірс: життя від 16-ти до 40-ка у фото

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Phillip Faraone

Коли їй було 16, весь світ співав Baby One More Time. У її 38 фанати боролися за її свободу, запустивши рух #FreeBritney.

Не без їхньої допомоги свої 40 співачка Брітні Спірс зустрічає вільною, і, як каже, щасливою.

2 грудня Брітні Спірс святкує 40-річчя. Згадаймо, якою різною вона була.

Автор фото, Kevin.Mazur/INACTIVE Підпис до фото, 1999 рік. Церемонія American Music Awards. Брітні Спірс 17

Автор фото, Dave Hogan

Автор фото, ВВС Підпис до фото, 2002 рік Брітні Спірс в гостях на ВВС

У 90-х медіа називали Брітні Спірс поп-ідолом і королевою рок-н-ролу серед підлітків.

Автор фото, Barry King Підпис до фото, Брітні Спірс і Джастін Тібмерлейк колись зустрічалися

Вона злетіла на вершину слави у 16-річному віці, коли сингл із її дебютного однойменного майбутнього альбому Baby One More Time став суперхітом у 18 країнах світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 2003 рік. Фанати шаленіють

Її другий альбом Oops!… I Did It Again вийшов у 2000 році й закріпив її статус зірки.

Премії Греммі, MTV Music Award, перші місця у чартах та мільйони копій проданих дисків - Брітні Спірс супроводжували всесвітня слава і гучні скандали.

У 2007 році Брітні вирішила розлучитися зі своїм чоловіком Кевіном Федерлайном, з яким уних народилося двоє синів.

Федерлайн, який був до шлюбу танцівником із трупи Брітні, пославшись на "неадекватну поведінку" Брітні, подав на батьківські права на обох дітей і отримав їх.

Як приклади він навів у суді: вона поголила голову (що Брітні, за її словами, зробила на знак солідарності з власною тіткою, яка померла від раку), її напад на автомобіль папараці, зловживання наркотиками.

Брітні вирішила не віддавати батькові дітей, що вилилося в публічний нервовий зрив, під час якого вона з одним із синів сховалася у своєму будинку на Голівуд-Гілз.

Будинок оточили поліцейські машини, пожежники та гелікоптери. Співачку винесли на ношах до швидкої. Брітні тоді було 26.

Автор фото, Jeff Kravitz Підпис до фото, 2008 рік. MTV Video Music Awards. Брітні та її нагороди

У 2008 році її поклали у психіатричну клініку (за словами самої Брітні, без її згоди), і через місяць батько співачки Джеймі Спірс і адвокат сім'ї Ендрю Воллет отримали тимчасове опікунство над нею, яке згодом перейшло в постійне.

Автор фото, Ken Hively Підпис до фото, Брітні Спірс та Мадонна. 2008 рік

Автор фото, FOX Підпис до фото, 2012 рік

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 2018 рік. Брітні все ще під опікою батька

Її кар'єра та особисте життя були під повним контролем 13 років. Однак за цей час вона випустила чотири альбоми, виступала з концертами, заробила 140 млн доларів, запустила модний лейбл та лінійку парфуму під власним ім'ям, а також була суддею на телешоу Х Factor.

Автор фото, Reuters

Звільнилась від опікунства батька Брітні Спірс лише у 2021 після гучного скандалу. Прихильники зірки організували рух за її звільнення - #FreeBritney. Вони вимагали повернути Спірс право самій розпоряджатися своїм життям.

Вона подала на свого батька в суд.

Спірс розповідала у суді, що під дією препаратів була змушена поводитися проти своєї волі, а опікуни не дозволяли їй народити дитину.

Нещодавно Брітні Спірс у соцмережах звинуватила у своїх поневіряннях матір. "Вона зруйнувала моє життя", - написала співачка, додавши, що ідея опіки над нею спочатку належала матері.

Своє 40-ліття співачка святкує з нареченим. Розповідає, що багато займається спортом і почувається щасливою, бо може знову вільно подорожувати.

Автор фото, Reuters