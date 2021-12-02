Ювілей Брітні Спірс: життя від 16-ти до 40-ка у фото
Коли їй було 16, весь світ співав Baby One More Time. У її 38 фанати боролися за її свободу, запустивши рух #FreeBritney.
Не без їхньої допомоги свої 40 співачка Брітні Спірс зустрічає вільною, і, як каже, щасливою.
2 грудня Брітні Спірс святкує 40-річчя. Згадаймо, якою різною вона була.
У 90-х медіа називали Брітні Спірс поп-ідолом і королевою рок-н-ролу серед підлітків.
Вона злетіла на вершину слави у 16-річному віці, коли сингл із її дебютного однойменного майбутнього альбому Baby One More Time став суперхітом у 18 країнах світу.
Її другий альбом Oops!… I Did It Again вийшов у 2000 році й закріпив її статус зірки.
Премії Греммі, MTV Music Award, перші місця у чартах та мільйони копій проданих дисків - Брітні Спірс супроводжували всесвітня слава і гучні скандали.
У 2007 році Брітні вирішила розлучитися зі своїм чоловіком Кевіном Федерлайном, з яким уних народилося двоє синів.
Федерлайн, який був до шлюбу танцівником із трупи Брітні, пославшись на "неадекватну поведінку" Брітні, подав на батьківські права на обох дітей і отримав їх.
Як приклади він навів у суді: вона поголила голову (що Брітні, за її словами, зробила на знак солідарності з власною тіткою, яка померла від раку), її напад на автомобіль папараці, зловживання наркотиками.
Брітні вирішила не віддавати батькові дітей, що вилилося в публічний нервовий зрив, під час якого вона з одним із синів сховалася у своєму будинку на Голівуд-Гілз.
Будинок оточили поліцейські машини, пожежники та гелікоптери. Співачку винесли на ношах до швидкої. Брітні тоді було 26.
У 2008 році її поклали у психіатричну клініку (за словами самої Брітні, без її згоди), і через місяць батько співачки Джеймі Спірс і адвокат сім'ї Ендрю Воллет отримали тимчасове опікунство над нею, яке згодом перейшло в постійне.
Її кар'єра та особисте життя були під повним контролем 13 років. Однак за цей час вона випустила чотири альбоми, виступала з концертами, заробила 140 млн доларів, запустила модний лейбл та лінійку парфуму під власним ім'ям, а також була суддею на телешоу Х Factor.
Звільнилась від опікунства батька Брітні Спірс лише у 2021 після гучного скандалу. Прихильники зірки організували рух за її звільнення - #FreeBritney. Вони вимагали повернути Спірс право самій розпоряджатися своїм життям.
Вона подала на свого батька в суд.
Спірс розповідала у суді, що під дією препаратів була змушена поводитися проти своєї волі, а опікуни не дозволяли їй народити дитину.
Нещодавно Брітні Спірс у соцмережах звинуватила у своїх поневіряннях матір. "Вона зруйнувала моє життя", - написала співачка, додавши, що ідея опіки над нею спочатку належала матері.
Своє 40-ліття співачка святкує з нареченим. Розповідає, що багато займається спортом і почувається щасливою, бо може знову вільно подорожувати.
Брітні Спірс звинуватила у своїх поневіряннях матір. "Вона зруйнувала моє життя"
Американська співачка Брітні Спірс написала у себе в соцмережах, що ідея опіки над нею початково належала її матері, а не батьку. Згодом співачка видалила цей допис.