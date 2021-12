Ювілей Брітні Спірс: життя від 16-ти до 40-ка у фото

26 хвилин(и) тому

Коли їй було 16, весь світ співав Baby One More Time. У її 38 фанати боролися за її свободу, запустивши рух #FreeBritney.

Вона злетіла на вершину слави у 16-річному віці, коли сингл із її дебютного однойменного майбутнього альбому Baby One More Time став суперхітом у 18 країнах світу.

Її другий альбом Oops!… I Did It Again вийшов у 2000 році й закріпив її статус зірки.