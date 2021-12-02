Росія заплатить, якщо на кордоні з Україною буде ескалація - Блінкен

42 хвилин(и) тому

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Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести війська від кордону з Україною.

Про це він заявив на зустрічі з Сергієм Лавровим, очільником МЗС Росії, повідомляє Держдепартамент США.

Зустріч відбулась під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Держсекретар США знову закликав Росію відвести війська від українських кордонів, а також дотримуватися Мінських домовленостей і режиму припинення вогню на Донбасі.

Ентоні Блінкен підкреслив, що найкращий шлях у вирішенні цього питання — це дипломатія у поєднанні з реалізацією Мінських домовленостей.

Як ідеться у повідомленні Держдепу, Блінкен під час зустрічі "дав зрозуміти", що якщо Москва "обере шлях військової ескалації", США та їхні союзники змусять її за це "заплатити суттєву ціну".

Чи буде напад?

Захід нещодавно зробив серію попереджень про накопичення військових сил Росії поблизу кордонів з Україною.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Блінкен та Лавров говорили про Україну

У листопаді американські видання Politico та Bloomberg повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Після цих публікацій Блінкен заявив про загрозу російського вторгнення, а директор ЦРУ Вільям Бернс прилетів до Москви, щоб обговорити ситуацію з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Вашингтон попередив про можливу російську агресію своїх союзників по НАТО та партнерів у Києві. Маючи цю інформацію, голова військової розвідки України Кирило Буданов навіть назвав час можливого вторгнення: лютий 2022 року.

Він також назвав кількість російських військових біля кордонів з Україною - близько 92 тис. людей. Щоправда, у тому ж інтерв'ю навели українську військову карту, на якій вказано 40 російських батальйонно-тактичних груп у регіоні, що означає не більше 36 тис. людей особового складу.

Москва послідовно відкидає ці повідомлення і називає їх "вкиданням". За словами російських чиновників, звинувачення Заходу - спроба приховати власні агресивні плани на кордонах Росії.

Наприкінці листопада російські чиновники та дипломати стали дедалі жорсткіше відповідати на американську риторику про загрозу війни. Служба зовнішньої розвідки Росії порівняла ситуацію з тим, що відбувалося напередодні російсько-грузинської війни 2008 року.