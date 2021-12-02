Омікрон вже витіснив Дельту в Південній Африці, а у Pfizer вважають, що щеплення стане щорічним
Омікрон став домінуючим варіантом коронавірусу у Південній Африці. За останню добу у країні зареєстрували понад 8 500 нових випадків зараження.
Вчені дискутують, чи буде потрібне щорічне щеплення, а ВООЗ закликає до рівності у розподілі вакцин.
Омікрон захоплює території
Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки повідомив, що понад 70% усіх вірусних геномів, секвенованих у листопаді, це новий варіант.
У багатьох частинах Південної Африки спостерігається стійке зростання кількості нових випадків зараження Covid-19.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що зростання зареєстрували у семи з дев'яти провінцій країни.
Національний інститут інфекційних захворювань заявив, що більшість людей, які потребували госпіталізації, не були вакциновані від коронавірусу.
Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що новий варіант виявили як мінімум у 24 країнах світу.
Африканський союз та ООН спільно засудили заборони на поїздки з країн півдня Африки, які запровадили багато країн після виявлення Омікрону.
Видатний південноафриканський епідеміолог та член Африканської цільової групи з коронавірусу професор Салім Абдул Карім в інтерв'ю ВВС заявив, що виправдати ці заборони неможливо.
"Вірус зараз виявлений у понад 20 країнах, тому наполягати на запровадженні заборони для країн півдня Африки, у багатьох із яких насправді навіть не зростає кількість випадків захворювання, на мій погляд, не є рішенням, яке можна виправдати та підтримати", - сказав він.
При цьому професор Карім визнав, що новий варіант ковіду поширюється стрімко, хоча, за його словами, лікарі поки що не можуть сказати, чим це пояснюється: покращенням спостережень та реєстрації нових випадків чи особливостями Омікрону.
Чи потрібні щорічні щеплення?
Тим часом голова компанії Pfizer доктор Альберт Бурла в інтерв'ю ВВС заявив, що людям, швидше за все, потрібно буде робити щорічне щеплення від Covid-19 протягом багатьох років.
На його думку, це необхідно для підтримки "дуже високого рівня захисту".
Генеральний директор Pfizer дав інтерв'ю ВВС до виявлення варіанта Омікрон у Південній Африці.
За словами Бурли, Pfizer вже розробляла та виробляла оновлені вакцини у відповідь на варіанти Бета та Дельта, проте потреби в них не виникло.
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Кінець подкаст
Наразі компанія працює над щепленням проти штаму Омікрон. Нова вакцина може бути готова через три-чотири місяці.
Цього року Pfizer отримає від продажів вакцини щонайменше 35 млрд доларів, а вартість її акцій різко зросла.
Однак у той час, як у розвинених країнах більшість населення вже одержала щонайменше одну дозу вакцини, у деяких країнах Африки вакциновано менше 5% жителів.
Альберт Бурла не вибачався за отримання прибутку. На його думку, в результаті були врятовані мільйони життів, і це головне.
"Ми заощадили світовій економіці трильйони доларів, - сказав він. - Це сильний стимул для інновацій напередодні наступної пандемії".
Водночас член Об'єднаного комітету Великої Британії з вакцинації та імунізації професор Адам Фінн в інтерв'ю ВВС заявив, що необхідність щорічних бустерних щеплень проти Covid-19 досі викликає у вчених сумніви.
"Важко сказати, чи будуть нам потрібні бустери протягом невизначено довгого часу - це залежить від того, як далі розвиватиметься цей вірус", - сказав він.
"Вірус грипу змінюється щороку, і нам доводиться змінювати формулу вакцини та повторно імунізувати людей, які перебувають у групі ризику. Це може статися і з коронавірусом, але чи буде потрібна щорічна ревакцинація, поки що неясно".
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Гроші підуть на користь грецької системи охорони здоров'я, що бореться зі зростанням випадків госпіталізації.