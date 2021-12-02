США та ЄC ввели нові санкції проти Білорусі. Серед покараних - син Лукашенка

1 година тому

Автор фото, Mikhail Svetlov

США та ЄС у четвер запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Вони стосуються білоруського державного боргу, 20 людей та 12 компаній.

Як йдеться у документі на сайті казначейства США, з 2 грудня американським юридичним та фізичним особам заборонено давати кредити білоруському міністерству фінансів або Банку розвитку Республіки Білорусь.

Ці санкції пов'язані з міграційною кризою на кордоні ЄС та Білорусі.

США та Європа звинувачують режим Лукашенка у незаконному перевезенні мігрантів та порушенні прав людини.

Білорусь свою причетність до кризи мігрантів відкидає.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Центр утримання мігрантів у Білорусі біля кордону з Польщею

Американські санкції

США наклали санкції на три білоруські повітряні судна, 20 людей, 12 компаній, білоруське міністерство фінансів та банк розвитку.

У зв'язку з міграційною кризою на кордоні Польщі під американські санкції потрапила державна компанія "Центрокурорт".

Її співробітники, як вважають у США, брали участь у перевезенні мігрантів до Білорусі та до кордону з Польщею. У списку санкцій є вісім співробітників компанії.

У списку два літаки, які, ймовірно, належать "Трансавіакспорту". Компанію звинувачують у тому, що вона "перевезла тисячі тонн зброї та боєприпасів до закордонних зон конфлікту".

Також у списку - "Белтехекспорт", електромеханічний завод "АГАТ - системи управління" та ще кілька великих компаній, включаючи трьох виробників та експортерів калію.

Крім того, до американського списку потрапив старший син Олександра Лукашенка Дмитро як близький до режиму чиновник, а також співробітники МВС та член виконкому білоруського Олімпійського комітету Дмитро Басков.

Також у четвер про запровадження санкцій проти Білорусі оголосив канадський уряд та Велика Британія, яка запровадила обмеження проти ТОВ "Білоруськалій".

Європейські санкції

Американський санаційний список відрізняється від європейського.

Нові європейські обмеження стосуються 17 білоруських чиновників - співробітників прикордонної служби та суддів. Також обмеження запровадили проти кількох держпідприємств, включаючи "Гродно Азот" та "Білорусьнафту".

Крім того, у список потрапив "Центрокурорт", компанія "Оскартур" та три мінські готелі. Також там є сирійська "Cham Wings", підприємства "Білорусьшина", "Білорусьнафта", "Гродно-азот", та турецький паспортно-візовий центр VIP Grub, організує тури до Білорусі.

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Санкції стосуються й інших компаній, що причетні до організації турів для жителів Близького Сходу та Африки до Мінська.

Не уникла санкцій і державна авіакомпанія "Бєлавіа", яка, за версією ЄС, "має користь з режиму Лукашенка і підтримує його".

Влада Білорусі заперечує, що цілеспрямовано організовували міграційну кризу на кордонах ЄС. Однак у нещодавньому інтерв'ю ВВС Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники могли допомагати мігрантам перебратися на територію ЄС, "бо вони йдуть не до мене, а до вас".

Раніше країни ЄС уже запровадили проти Білорусі чотири раунди санкцій.