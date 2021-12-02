США і Росія сваряться через Україну й НАТО. Теленовини ВВС 02.12.21

У випуску:

  • Москва вимагає, щоби Україну не брали в НАТО. Чи вплине це на політику Альянсу?
  • Холодні батареї чи захмарні платіжки: голова "Нафтогазу" розповів чого чекати українцям цієї зими.
  • Вбивство українки Галини Гатчінз на знімальному майданчику: Алек Болдвін заявив, що не натискав на курок.
  • Китай готується до зимової олімпіади на тлі скандалу.

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