Генпрокурорка анонсує похід проти "впливового бізнесмена". Натякає на Ахметова

20 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова оголосила про масштабне розслідування щонайменше 200 кримінальних справ, у яких фігурують вугільні та енергетичні підприємства "впливової людини", яка також володіє телеканалами.

"Ці 200 справ - результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень", - повідомила Венедіктова у Facebook.

Вона пообіцяла, що особисто увійде до групи прокурорів в основних і найбільш резонансних справах.

"Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон", - написала вона.

"Я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами... відносно суб'єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики", - наголосила вона.

Венедіктова не назвала жодних імен, але незадовго до заяви генпрокурорки президент Володимир Зеленський публічно звинуватив бізнесмена Ріната Ахметова в тому, що він може мати відношення до планування "держперевороту" в країні.

До групи SCM, заснованої Ахметовим, входять, зокрема, компанії ДТЕК (енергетика) та Метінвест (металургія), а також "Медіа Група Україна" з телеканалами "Україна" та "Україна 24".

На телеканалі "Україна 24" виходить телешоу "Свобода слова Савіка Шустера". Минулої п'ятниці президент Зеленський заявив, що, на його думку, Савік Шустер служить олігархам.

Протистояння Зеленського та Ахметова

Автор фото, УНІАН

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У публічну площину протистояння Володимира Зеленського та Ріната Ахметова перейшло минулої п'ятниці під час пресмарафону, на якому президент заявив, що найбагатшого бізнесмена країни втягують у плани здійснення державного перевороту.

"У нас є не тільки агентурна, але звукова інформація, де представники з України та з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Де буде залучено мільярд доларів…Його втягують у війну проти держави Україна", - сказав президент.

Він сказав, що такий переворот планувався на 1 чи 2 грудня.

Згодом під час перепалки з журналістом Савіком Шустером він уточнив, що "сам Ахметов не готує державний переворот", але його втягують у це "деякі представники РФ і деякі товариші з України", щоб він "включився".

"Я вважаю, що це інформація, щоб втягнути Ахметова у війну проти мене, проти держави. Це розхитування ситуації", - заявив президент.

Він сказав, що голосу самого Ахметова на цих записах немає. Тому бізнесмена запрошують до офісу президента послухати ці записи.

При цьому президент відмовився відповідати на всі запитання про деталі можливого перевороту і не назвав жодних прізвищ учасників таких розмов.

Через кілька годин після пресмарафону Рінат Ахметов заявив, що обурений поширенням "брехні".

"Мене обурює поширення такої брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передав Ахметов через свою речницю.

Втім інформація про можливий держпереворот облетіла всі провідні світові ЗМІ, президент США Джо Байден висловив стурбованість щодо появи такої інформації.

Під час марафону Зеленський також натякнув на те, що бізнесмен намагається будувати власну державу всередині держави та шантажувати країну перебоями в постачанні електроенергії.

"Будувати свою державку в середині держави - мені здається, це неправильно і це на все впливає. Це значить, що, якщо тебе щось не влаштовує, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерству, погрожувати, що завтра буде енергетична криза, просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища", - заявив президент.

"Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинна бути і держава, і ти - ми ж з тобою разом!" - додав Зеленський.

2 грудня Українська правда з посиланням на власні джерела в партії "Слуга народу" повідомила, що пропрезидентська фракція підготувала законопроєкт про можливість введення тимчасових адміністрацій на об'єкти енергетичної інфраструктури.