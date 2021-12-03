Резніков розповів, коли Росія може напасти та як оборонятиметься Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Новий міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді розповів, наскільки високою є загроза повномасштабного вторгнення Росії та як Україна готується до найгіршого сценарію.

"Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш ймовірним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня", - заявив він.

Міністр наголосив, що "ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим".

"Наше завдання - відвернути його. Чим краще ми спрацюємо - самі і разом з партнерами - тим меншою буде загроза ескалації", - додав міністр оборони.

За його словами, найкращий спосіб у цій ситуації - зробити ціну можливої ескалації "неприйнятною для агресора".

Міністр оборони зазначив, що Україна готова до дипломатичного врегулювання усіх конфліктів, але "умиротворення агресора не буде".

"Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас шлях "умиротворення агресора" не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", - заявив він.

Резніков під час виступу також розповів, як готується до ескалації Росія і що робить Україна, щоб протистояти зазіханням на власну територію.

Як готується Росія

Автор фото, Reuters

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"Росія впродовж року застосовувала тактику своєрідних хвиль. Відбувалася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання", - пояснив міністр оборони.

Резніков повідомив, що у квітні та вересні Росія вже стягувала до кордонів України понад 50 батальйонно-тактичних груп, зараз в постійній готовності вона тримає 41 БТГ, з яких 33 на російській території, 8 в окупованому Криму.

Загалом для ескалації РФ може залучити сили до 94,3 тис. людей, заявив міністр оборони.

За його словами, минулого тижня Росія посилила танками та бронетехнікою угруповання у Брянській та Смоленській областях. Окрім того, до Чорного моря можуть увійти два десантних кораблі Балтійського флоту, тоді їхня загальна кількість в регіоні збільшиться до дев'яти.

"Разом з катерами це дозволить противнику одночасно перекидати до 3 тис. військовослужбовців і до 250 одиниць бойової броньованої техніки", - попередив він.

Як Україна готується до можливого наступу Росії

Автор фото, УНІАН

Міністр оборони повідомив, що разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відвідав позиції українських військових на Донбасі та півдні країни, щоб оцінити ситуацію на місцях.

За словами Резнікова, оборонні закупівлі на цей рік вже виконано на 85% від плану.

Готується будівництво двох військово-морських баз на Чорному морі - у Бердянську й Очакові.

Силові відомства також погодили механізми відповіді на можливі провокації з боку кордону Білорусі.

"Так само після де-факто аншлюсу Білорусі у нас з'явилося додатково понад 1000 кілометрів кордону, який треба захищати. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур. На випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі", - повідомив Резніков.

Окрім того, Україна постійно комунікує щодо безпекової ситуації з західними партнерами та Туреччиною.

За словами Резнікова, ЄС нещодавно вперше ухвалив рішення надати військову допомогу Україні.

"ЄС виділить 31 млн євро для наших шпиталів, а також для посилення наших інженерних, кібер і логістичних спроможностей. Рішення надати практичну допомогу саме для оборони на рівні ЄС у такому форматі приймається вперше", - зазначив міністр.