Клієнти та продавці IKEA в Данії провели ніч у магазині через снігову бурю

34 хвилин(и) тому

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Відвідувачі та продавці IKEA у Данії були змушені заночувати у магазині через потужну снігову бурю.

Принаймні 25 людей у місті Ольборг на півночі Ютландії не змогли повернутися додому через снігові замети, висота яких дорівнювала 30 см.

Люди влаштувалися у виставковій залі магазину, пообідали їжею з супермаркету, а потім дивилися телевізор.

Частина північної Данії постраждала від сильних снігопадів, близько 300 людей провели ніч в аеропорту Ольборга.

Поліція рекомендує утриматися від поїздок на авто через погодні умови.

Кілька співробітників сусідньої крамниці іграшок також попросили притулку в IKEA.

Менеджер магазину Пітер Елмроуз розповів, що заручники негоди провели ніч на ліжках, матрацах та диванах у шоу-румі.

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"Такого у нас ще не було", - зазначив він місцевій газеті Nordjyske.

Серед покупців, які застрягли у магазині, був Ерік Бангсгаард з дружиною.

"Ми влаштувалися спочатку в їдальні, де була їжа і напої, а потім дивилися телевізор", - розповідає чоловік.

"Іншого виходу з ситуації у нас не було. Отже, ми були раді, що знайшли притулок", - сказав він газеті Ekstra Bladet.

Перед виходом із магазину наступного ранку відвідувачів пригостили булочками з корицею й кавою.

Пітер Елмроуз розповів Danish Broadcasting Corporation, що ліжка матимуть чисту білизну й будуть знову готові до продажу, коли магазин відкриється у четвер вранці.