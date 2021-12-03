Болдвін припустив, що його кар'єра може закінчитися після загибелі Галини Гатчинс

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Хтось є відповідальним. Але я знаю, що це не я", - каже Алек Болдвін.

Алек Болдвін визнав, що його акторська кар'єра може закінчитися після смертельного пострілу в операторку-українку Галину Гатчинс на зйомках фільму "Раст".

63-річний актор в інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу з ABC News зізнався, що йому "тепер нас*** [наплювати]" на свою кар'єру.

"Вона закінчилася?" - спитав ведучий.

"Це можливо", - відповів актор.

Болдвін також сказав, що він "не натискав на спусковий гачок" під час трагічного інциденту, що стався 21 жовтня на фільмуванні у штаті Нью-Мексико.

"Хтось засунув у револьвер бойову кулю, - сказав він. - Я знаю, що це був не я".

Алек Болдвін - найбільш відомий своєю участю в американському ситкомі 30 Rock, а також роллю Дональда Трампа у комедійному шоу Saturday Night Live.

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Інтерв'ю ABC транслювали у США в четвер увечері.

"Я не знаю, що сталося на цьому знімальному майданчику. Я не знаю, як ця куля потрапила до цього пістолета. Я не знаю", - сказав актор.

"Але я повністю за те, щоб зробити все належне, щоб це навряд чи знову могло повторитися".

Актор розповів, що під час підготовки до фільмування 21 жовтня Галина Гатчинс керувала кожним його рухом.

За словами актора, операторка пояснювала йому, як вона хоче, щоб він тримав револьвер.

"Вона показала мені, як я повинен тримати револьвер для зйомки під певним кутом, - згадує актор. - Я тримаю його так, як вона попросила, револьвер був націлений на неї нижче пахви".

Далі, як стверджує актор, він звів курок револьвера, але навмисно не стріляв із нього.

"Спусковий гачок натиснутий не був, я його не натискав. Я звів курок і спитав у неї: "Ну як, видно мене, видно? Видно чи ні?" - розповів Болдвін. - Після цього я відпустив курок - і пролунав постріл".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Галина Гатчинс була "чудовою мамою", повідомив один з її колег

Досі основна версія прокуратури полягала в тому, що Алек Болдвін направив на Гатчинс реквізитний револьвер і під час репетиції сцени вистрілив, не знаючи, що він заряджений бойовим патроном. Ця куля також потрапила у плече режисеру фільму Джоелю Соузі.

Болдвін сказав ABC News, що, хоча він не відчуває себе винним, інцидент завдав йому болю.

"Тепер мені постійно сняться сни про це", - сказав він.

Болдвін повідомив, що зустрівся з чоловіком Галини Гатчинс Метью та її 9-річним сином після вистрілу.

"Я не знав, що сказати, - згадував він. - [Метью] обійняв [мене] і сказав: "Думаю, ми з тобою разом пройдемо через це"... і я подумав: "Не так важко, як ти".

Це вперше Алек Болдвін розповів про інцидент на камеру, за винятком короткого інтерв'ю, яке він дав TMZ у жовтні, намагаючись завадити папараці переслідувати його та його родину.

Згідно з протоколами суду, Алеку Болдвіну передав зброю помічник режисера фільму Дейв Холлс, який не знав, що в ній є бойові патрони, і заявив, що вона була розряджена, вигукуючи "холодна зброя".

Пістолет Холлсу передала Ханна Гутьєррес-Рід, 24-річна співробітниця, яка відповідала за реквізитну зброю фільму.

Адвокати пані Гутьєррес-Рід заявили, що вона не знала, звідки взявся бойовий патрон. Це питання зараз перебуває у центрі поліцейського розслідування у США.

Слідчі вже отримали ордер на обшук на території постачальника зброї у США.

У письмових показах йдеться, що поліції повідомили, що боєприпаси для фільму надійшли з кількох джерел, включаючи компанію PDQ Arm&Prop.

У свідченнях під присягою йдеться, що власник постачальника боєприпасів Сет Кенні сказав слідчим, що боєприпас міг належати до "перезаряджених боєприпасів".

Він каже, що боєприпаси, які він поставив для фільму, складалися з фальшпатронів та холостих патронів, згідно зі свідченнями під присягою.

"Її любили всі"

Автор фото, Reuters

42-річну Галину Гатчинс доставили до лікарні на гелікоптері після стрілянини, але пізніше вона померла від поранення.

Вона народилася та виросла в Україні та зберігала українське громадянство.

Закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру у Голлівуді.

У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією із майбутніх зірок американського кіно. Вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" ("Archenemy") та фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').

За словами Алека Болдвіна, вони з Галиною приятелювали за межами знімального майданчика.

"Її любили всі, хто з нею працював, нею захоплювалися", - сказав актор в інтерв'ю Джорджу Стефанополусу та заплакав.

За словами Стефанопулоса, їхня півторагодинна бесіда з актором була болючою за змістом і глибоко емоційною. "Я взяв тисячі інтерв'ю за 20 років роботи на ABC. Це було найнапруженішим у моїй практиці", - сказав Стефанопулос.За його словами, актор справив на нього враження надзвичайно спустошеної, але дуже відвертої та прямої людини.