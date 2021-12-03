Помер Роман Славітич - директор Будинку вчених, де відбулась "голодна туса"

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У Львові раптово помер 75-річний директор Будинку вчених Роман Славітич.

Директору стало зле у кабінеті заступника міського голови Андрія Москаленка, повідомив високопосадовець у Facebook.

У пресслужбі Львівської міської ради уточнили, що чоловік мав нездоровий вигляд, сів за стіл і знепритомнів.

Працівники викликали швидку і розпочали реанімацію. Після приїзду швидкої медики годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалось, додали у міськраді.

Будинок учених опинився у центрі скандалу після того, як багато користуачів соцмреж почали висловлювати своє невдоволення через те, що там відбулася вечірка інстаграм-блогерів.

Її провели 27 листопада, коли в Україні відзначали День пам'яті жертв голодоморів.

Цього дня чернівецький блогер Олександр Заліско святкував день народження, з нагоди якого і влаштував свято.

Вечірку прозвали "голодною тусою" через сторіз ведучого свята, Володимира Остапчука, який саме так підписав святковий стіл. Пізніше він вибачився за це.

Автор фото, INSTAGRAM O_ZALISKO

Подія спричинила публічний скандал. Окрім критики блогерів, багато хто звернув увагу і на те, чому в Будинку вчених дозволили провести цей захід.

У результаті Будинок вчених через порушення правил карантину тимчасово закрили, а поліція допитала блогера Остапчука.

За порушення карантину йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Організатор вечірки, Олександр Заліско вибачився за вечірку і поскаржився підписникам, що залишився без доходів. У соцмережах люди почали вимагати від відомих брендів припинити співпрацю з усіма блогерами, які були на вечірці.

Що кажуть у Будинку вчених

У Будинку вчених пояснили, що їх обдурили і не повідомили, якою буде вечірка.

За словами адміністрації, агенція-посередник просила надати приміщення для звичайного дня народження, де буде близько 40 осіб.

Насправді ж на святі було понад 100 людей.

Автор фото, budynokvchenyh.lviv.ua

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"Тут ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій, - пояснював раніше у розмові із ZAXID.NET багаторічний директор Будинку вчених Роман Славітич. - Але на нас починають ображатися у таких випадках, кажуть, що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді".

Львівський Будинок вчених офіційно належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки. Робота Будинку вчених здебільшого полягає у здачі приміщень в оренду для різних заходів та святкувань.