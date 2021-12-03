Помер Роман Славітич - директор Будинку вчених, де відбулась "голодна туса"
У Львові раптово помер 75-річний директор Будинку вчених Роман Славітич.
Директору стало зле у кабінеті заступника міського голови Андрія Москаленка, повідомив високопосадовець у Facebook.
У пресслужбі Львівської міської ради уточнили, що чоловік мав нездоровий вигляд, сів за стіл і знепритомнів.
Працівники викликали швидку і розпочали реанімацію. Після приїзду швидкої медики годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалось, додали у міськраді.
Будинок учених опинився у центрі скандалу після того, як багато користуачів соцмреж почали висловлювати своє невдоволення через те, що там відбулася вечірка інстаграм-блогерів.
Її провели 27 листопада, коли в Україні відзначали День пам'яті жертв голодоморів.
Цього дня чернівецький блогер Олександр Заліско святкував день народження, з нагоди якого і влаштував свято.
Вечірку прозвали "голодною тусою" через сторіз ведучого свята, Володимира Остапчука, який саме так підписав святковий стіл. Пізніше він вибачився за це.
Подія спричинила публічний скандал. Окрім критики блогерів, багато хто звернув увагу і на те, чому в Будинку вчених дозволили провести цей захід.
У результаті Будинок вчених через порушення правил карантину тимчасово закрили, а поліція допитала блогера Остапчука.
За порушення карантину йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Організатор вечірки, Олександр Заліско вибачився за вечірку і поскаржився підписникам, що залишився без доходів. У соцмережах люди почали вимагати від відомих брендів припинити співпрацю з усіма блогерами, які були на вечірці.
Що кажуть у Будинку вчених
У Будинку вчених пояснили, що їх обдурили і не повідомили, якою буде вечірка.
За словами адміністрації, агенція-посередник просила надати приміщення для звичайного дня народження, де буде близько 40 осіб.
Насправді ж на святі було понад 100 людей.
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Кінець подкаст
"Тут ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій, - пояснював раніше у розмові із ZAXID.NET багаторічний директор Будинку вчених Роман Славітич. - Але на нас починають ображатися у таких випадках, кажуть, що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді".
Львівський Будинок вчених офіційно належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки. Робота Будинку вчених здебільшого полягає у здачі приміщень в оренду для різних заходів та святкувань.