Резиденція на мільярд. Історія будівлі Чернівецького університету

16 хвилин(и) тому

Будівництво резиденції митрополитів Буковини і Далмації відбувалося у XIX столітті і, за підрахунками дослідників, у перерахунку на сучасний курс коштувало 1 мільярд доларів США.

На подвір’ї проводили торжества, у палаці митрополит приймав королів, патріархів та інших високих гостей, а у Семінарському корпусі навчалися богослови.

Після Другої світової війни у приміщенні пам’ятки трапилася пожежа. Резиденцію реставрували, а потім передали її Чернівецькому національному унверситету ім. Юрія Федьковича.

У Семінарській церкві всттановили один з перших протитипів сучасного комп’ютера у світі – електронно-обчислювальну машину "Мінськ-4". Вона врятувала храм від руйнації.

10 років тому пам’ятку додали до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нині тут проводять екскурсії п’ятьма мовами.

Відео Олексія Бухала.