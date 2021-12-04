Резиденція на мільярд. Історія будівлі Чернівецького університету
Будівництво резиденції митрополитів Буковини і Далмації відбувалося у XIX столітті і, за підрахунками дослідників, у перерахунку на сучасний курс коштувало 1 мільярд доларів США.
На подвір’ї проводили торжества, у палаці митрополит приймав королів, патріархів та інших високих гостей, а у Семінарському корпусі навчалися богослови.
Після Другої світової війни у приміщенні пам’ятки трапилася пожежа. Резиденцію реставрували, а потім передали її Чернівецькому національному унверситету ім. Юрія Федьковича.
У Семінарській церкві всттановили один з перших протитипів сучасного комп’ютера у світі – електронно-обчислювальну машину "Мінськ-4". Вона врятувала храм від руйнації.
10 років тому пам’ятку додали до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нині тут проводять екскурсії п’ятьма мовами.
Відео Олексія Бухала.
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