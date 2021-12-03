Українська армія укріплює оборону. Прокуратура йде в атаку на Ахметова? Теленовини ВВС

У випуску 3 грудня:

  • Новий міністр оборони Олексій Резніков розповів, наскільки високою є загроза повномасштабного вторгнення Росії. А також, як Україна готується до найгіршого сценарію.
  • Офіс Генпрокурора анонсує похід проти "впливового бізнесмена", натякаючи на Ріната Ахметова.
  • Китай грає м'язами у Тайванській протоці. Репортаж з американського авіаносця.
  • Ангелу Меркель провели з посади канцлера Німеччини під пісню зірки панк-року.

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