Італієць намагався вакцинуватися від Covid у фальшиву руку

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Щеплення чоловіка (архівне фото)

Італієць, який хотів отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, отримавши укол фальшивою рукою, кажуть чиновники.

50-річний чоловік приїхав на вакцинацію з силіконовою накладкою, яка закривала його справжню руку. Він сподівався, що цього не помітять.

Але йому не вдалося обманути медсестру. І про випадок повідомили в поліцію.

Медсестра розповіла місцевим ЗМІ, що коли вона засукала його рукав, то виявила, що шкіра "гумова і холодна", а її забарвлення "занадто світле".

Після того, як його викрили, чоловік намагався переконати медсестру вдати, що вона нічого не помітила, повідомляє la Repubblica. Натомість вона повідомила на нього в поліцію за шахрайство.

Місцева поліція зараз розслідує інцидент у Б'єлла на північному заході Італії, а місцеві чиновники розкритикували дії чоловіка.

Очільник регіонального уряду П'ємонту Альберт Сіріо каже, що ця справа межує зі смішним, але ця хитрість "неприйнятна перед жертвою, яку вся наша громада принесла під час пандемії".

За інформацією, чоловік був медиком, але його відсторонили від роботи, оскільки він не був вакцинований. Вакцинація є обов'язковою для всіх медичних працівників Італії.

La Repubblica припускає, що інцидент міг бути не разовим, вказуючи на повідомлення в соцмережах, яке міг написати чоловік.

У дописі в Twitter, який цитує газета, було фото силіконової накладки для чоловіка на шию і руки, який продавався на Amazon за 488 євро.

"Якщо я піду у цьому, вони помітять? Можливо, під силікон я навіть одягну додатковий одяг, щоби голка не проштрикнула мою справжню руку", - написав користувач Twitter.

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Інцидент стався напередодні посилення в Італії обмежень для тих, хто не був вакцинований.

З серпня італійцям потрібна "зелена перепустка" — доказдоказ вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР тест або довідка про одужання від коронавірусу - щоби потрапити на вокзали, кінотеатри, ресторани, спортзали та басейни.

Але з понеділка ці заходи діятимуть лише для вакцинованих чи тих, хто перехворів.

"Зелені перепустки" стали причиною протестів в кількох італійських містах останніми тижнями.

Понад 73% італійців повністю вакциновані від коронавірусу - це більше, ніж у Франції чи Великобританії, але менше, ніж в Іспанії та Португалії.