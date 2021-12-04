Байден застеріг Росію від "червоних ліній" щодо України

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Я збираю докупи те, що вважаю найбільш всеосяжним і значущим набором ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються, він може зробити", - сказав президент США

Президент США Джо Байден заявив, що не визнає червоних ліній щодо України, про які каже Москва.

Така заява пролунала на тлі побоювань про неминуче вторгнення російських військ в Україну.

За словами Байдена, його дії "дуже, дуже ускладнять" Росії можливість вторгнення у сусідню країну.

Тим часом американські ЗМІ повідомили, що спецслужби побоюються, що вторгнення може розпочатися вже на початку 2022 року.

Це відбувається на тлі заяв України про те, що Росія збільшила чисельність своїх збройних сил на її кордоні та зосередила там близько 94 тисяч військовослужбовців.

Цього тижня очікується відеодзвінок президентів Джо Байдена та Володимира Путіна з метою послаблення напруженості.

Байден заявив журналістам, що сподівається на "довгу розмову" з російським лідером, і попередив, що "не визнає жодних червоних ліній з чийогось боку".

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"Я збираю докупи те, що вважаю найбільш всеосяжним і значущим набором ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються, він може зробити".

Байден не уточнив, про що саме йдеться, але американські й українські офіційні особи знову попередили про можливі серйозні економічні санкції щодо Росії.

Раніше цього тижня очільники зовнішньополітичних відомств США та Росії обмінялися жорсткими заявами щодо ситуації навколо України. На зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що на Росію чекають серйозні санкції у разі загострення конфлікту з Україною.

Коментар Байдена з'явився після повідомлення Washington Post про те, що розвідка США побоюється, що Кремль планує наступ на декількох фронтах вже на початку наступного року із залученням 175 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, на його думку, найімовірнішим часом для будь-якої ескалації з боку Росії "буде кінець січня".

Цього тижня начальник штабу оборони Великої Британії генерал сер Нік Картер сказав, що "ми маємо бути насторожі" щодо потенційного конфлікту в регіоні.

В інтерв'ю BBC One Картер підкреслив, що "щиро сподівається" на те, що війни з Росією не буде, але додав, що НАТО має бути готовим до цього.

У напрузі між Росією і Україною немає нічого нового.

2014 року Росія анексувала Кримський півострів і незабаром після цього почала підтримувати сепаратистський повстанський рух на сході України, внаслідок якого у періодичних бойових діях загинули близько 14 тисяч людей.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський виступив проти інтересів Росії, запровадивши санкції щодо могутнього друга президента Путіна Віктора Медведчука та заборонивши трансляції трьох проросійських телеканалів.