ВООЗ закликає не панікувати через Омікрон. І ось, чому

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Нам потрібно бути готовими та обережними, а не панікувати", - каже Сум'я Свамінатан

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ не повинен панікувати через новий штам Covid-19, але має підготуватися до його поширення.

Про це заявила провідна науковиця ВООЗ Сум'я Свамінатан. За її словами, нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, що була рік тому.

Згідно з повідомленнями, наразі Омікрон виявили у майже 40 країнах.

Досі незрозуміло, чи є цей штам більш заразним і менш сприйнятливим до вакцин.

За попередніми даними вчених з Південної Африки, де Омікрон виявили вперше, він здатен певною мірою уникати імунного захисту Covid-19, хоча експерти попереджають, що цей аналіз не є остаточним.

На конференції Reuters NEXT Сум'я Свамінатан сказала, що цей штам - "дуже заразний".

Посилаючись на дані з Південної Африки, вона припустила, що Омікрон може стати домінантним штамом у всьому світі, хоч це важко передбачити. Вона додала, що нині 99% випадків заражень у всьому світі припадає на штам Дельта.

"Наскільки нам треба хвилюватися? Нам потрібно бути готовими та обережними, а не панікувати, тому що нинішня ситуація відрізняється від тієї, що була рік тому", - сказала вона.

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Дедалі більше країн призупиняють авіасполучення з півднем Африки після виявлення там нового штаму коронавірусу.

Президент Джо Байден посилив правила в'їзду до США після того, як у багатьох штатах зафіксували Омікрон.

З наступного тижня всі, хто прибуває у США, включно з американськими громадянами, робитимуть тест на коронавірус не раніше, ніж за 24 години до вильоту, незалежно від статусу вакцинації.

Омікрон виявили щонайменше у шести штатах США, серед яких Гаваї, де захворіла людина, що останнім часом нікуди не їздила.

Перші два випадки зараження Омікроном зафіксували в Індії.

За даними влади, один з хворих - 66-річний громадянин Південної Африки, що приїхав звідти і вже виїхав з Індії, другий - 46-річний лікар з міста Бангалор на півдні Індії, який останнім часом нікуди не їздив.

Ускладнює ситуацію те, що Омікрон виявили у той час, коли європейські країни борються з новою хвилею Covid-19.

У четвер Німеччина оголосила про серйозні обмеження для нещеплених, заявивши, що лише вакциновані та ті, що одужали від вірусу, зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Канцлерка Ангела Меркель також заявила, що до лютого вакцинація може стати обов'язковою.

Сусідня Австрія анонсувала обов'язкову вакцинацію з 1 лютого, а Бельгія і Нідерланди повернули або посилили обмежувальні заходи проти ковіду.

Своєю чергою Британія прискорює кампанію з бустерної вакцинації. Уряд закупив ще 114 мільйонів доз Pfizer і Moderna та оголосив, що до кінця січня всім дорослим запропонують ревакцинацію.