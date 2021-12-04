У США арештували батьків підлітка, який вчинив стрілянину в школі. Їх звинуватили в ненавмисному вбивстві

1 година тому

Автор фото, 52nd district court Підпис до фото, Батьки хлопчика, який відкрив стрілянину по однокласниках, на думку прокурора, могли запобігти трагедії

Батьків підлітка, який відкрив стрілянину в школі в Мічигані, заарештувли за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Вони намагалися втекти від поліції.

У суботу Джеймса та Дженніфер Крамблі виявили у підвалі складської будівлі в Детройті. За інформацію про їхнє місцеперебування оголосили винагороду, коли вони не з'явилися до суду в п'ятницю.

Їх звинувачують в ігноруванні підозрілих знаків у поведінці сина, який цього тижня вчинив стрілянину в школі, вбив чотирьох людей і поранив сімох.

Адвокат Крамблі заявив ВВС, що пара не ховалась від правоохоронних органів. За його словами, вони покинули місто, після того, як їхній син почав стріляти в школі, "для власної безпеки".

30 листопада 15-річний Ітан Крамблі відкрив із пістолета свого батька вогонь по однокурсниках та вчителях у своїй школі в Оксфорді, що біля Детройта.

В результаті було вбито чотирьох учнів: Тейт Майр, 16 років, Медісін Болдуїн, 17 років, Хана Сент-Джуліана, 14 років, і Джастін Шиллінг, 17 років.

Крамблі будуть судити як повнолітнього за звинуваченням у тероризмі, вбивствах першого ступеня, нападах з метою вбивства та зберігання вогнепальної зброї.

Він не визнає себе винним.

У чому звинувачують батьків?

У п'ятницю головний прокурор округу Окленд Карен Макдональд визнала, що випадки, коли батьків звинувачують у злочині дитини, у її практиці дуже рідкісні. Проте поведінка подружжя Крамблі перед стріляниною сина була більш ніж дивною.

Так, за кілька днів до стрілянини, хлопчик з батьком прийшли в магазин, де Джеймс Крамблі купив зброю, яка, ймовірно, використовувалася під час нападу.

Пізніше того ж дня у соціальній мережі хлопчика було опубліковано фотографію нової зброї його батька з підписом "моя нова красуня" та смайликами у вигляді серця.

За день до стрілянини вчителька розповіла, що бачила, як Ітан Крамблі шукає в інтернеті боєприпаси.

Вона повідомила про це керівництву школи та батькам хлопчика. Дізнавшись про інцидент, Дженніфер Крамблі написала своєму синові: "Ха-ха, я не злюся на тебе. Тобі треба навчитися діяти так, щоб тебе не зловили".

А у вівторок вранці, за кілька годин до нападу, пана та пані Крамблі викликали до школи на термінову зустріч - після того, як вчителі виявили кілька малюнків Ітана.

На них була намальована зброя та закривавлені люди з підписами "Думки не припиняються", "Допоможіть мені", "Всюди кров". За словами прокурора, хлопчик також написав "Моє життя марне" та "Світ мертвий".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчителі у школі казали, що Ітану потрібна допомога психолога, проте батьки їх ігнорували

Керівництво школи сказало парі, що хлопчику потрібний психолог.

Проте батьки не забрали хлопчика зі школи, не поцікавилися, чи має пістолет, і не обшукали його рюкзак.

Того ж дня о 13:22 пані Крамблі написала своєму синові: "Ітане, не роби цього". Через кілька хвилин її чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що у нього зник пістолет.

Але на цей момент хлопчик уже вийшов зі шкільного туалету і відкрив вогонь по школярах.

Прокурор Макдональд заявила, що звинувачення покликане притягти Крамблі до відповідальності, а також стати застереженням для інших власників зброї.

"Те, що батьки могли читати написане їхньою дитиною, усвідомлюючи, що вона має доступ до вогнепальної зброї, - злочинне й безсовісне", - заявила прокурорка Макдональд.

Прокурорка зазначила, що пістолет купили на законних підставах. При цьому, очевидно, зброю зберігали у вільному доступі. Ітан Крамблі дістав її з незачиненого ящика у спальні батьків і приніс до школи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Четверо школярів вбиті і семеро поранені в результаті стрілянини в школі в Мічигані

Ні федеральні закони, ні закони штату не вимагають, щоб власники зброї зберігали її у замкненому від дітей приміщенні.

У відеозверненні, розміщеному на YouTube у четвер, директор школи Тім Трон сказав, що хоча раніше хлопчика та його батьків викликали до школи, жодних дисциплінарних заходів щодо нього не вживали.

Він додав, що школа зараз виглядає як зона бойових дій і буде закрита протягом кількох тижнів.

Прокурор Макдональд також заявила, що коли Джеймс Крамблі почув про стрілянину, він поїхав додому перевірити зброю і лише потім звернувся до поліції, розповівши про підозри на адресу сина.

"Я злюсь як мати. Я злюся як прокурор. Я злюся як людина, яка живе в цьому окрузі. Багато чому легко можна було запобігти", - заявила вона, додавши, що прокуратура має "багато цифрових доказів" того, що підозрюваний планував напад задовго до інциденту.