В Індонезії вивергнувся вулкан. Люди тікають від гігантської хмари попелу

1 година тому

Автор фото, ugc

Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу від вулкану, який вивергнувся вже вдруге за останні місяці.

Очевидці розповідають, що густий "дощ" попелу з вулкану Семеру закривав сонце у двох районах.

Повідомлень про постраждалих поки що немає, евакуація триває.

Тим часом служба з моніторингу попередила авіакомпанії про хмару попелу, яка піднімається до 15 000 м у висоту.

Виверження відбулося у суботу близько 14:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом).

Місцева влада заборонила перебувати ближче, ніж за 5 км від кратера.

Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) ву Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл, схоже, відірвався від вершини й дрейфує на південний захід над Індійським океаном.

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Метеоролог з VAAC Кемпбелл Біггз розповів ВВС, що 15 тисяч метрів (висота, якої сягає хмара попелу) - це більше ніж крейсерська висота для більшості літаків. Тому багато авіарейсів у тому районі змушені відхилитися від своєї траєкторії.

Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. Тому суботнє виверження свідчить про "досить значне збільшення його інтенсивності", розповів Біггс.

Хмара попелу повинна поступово розвіятися, додав він.

Семеру височіє на 3676 метрів над рівнем моря і перед тим вивергався в грудні минулого року, змусивши тисячі жителів шукати притулок.

Він входить до переліку майже 130-ти діючих вулканів Індонезії.

Індонезія розташована на Тихоокеанському "вогняному кільці", де стикаються континентальні плити, і це призводить до частої вулканічної та сейсмічної активності.