Росія повідомила про небезпечне зближення літака НАТО та борту "Аерофлоту" над Чорним морем

56 хвилин(и) тому

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Літак Airbus A330-300 російської авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс з Тель-Авіва до Москви, був змушений змінити ешелон через літак-розвідник НАТО, який перетнув цивільний повітряний коридор, повідомляє російське агентство повітряного транспорту. Росавіація має намір висловити протест у зв'язку зі "збільшеною інтенсивністю польотів літаків НАТО біля кордонів Росії".

Інцидент, за даними російського авіаційного відомства, стався у п'ятницю о 9:53 за московським часом у небі над Чорним морем. Літак-розвідник Bombardier CL600 перетнув повітряний коридор під час різкого зниження, кажуть у Росавіації.

"Над відкритими водами Чорного моря поблизу району відповідальності російських органів обслуговування повітряного руху літак-розвідник НАТО CL600 виконував політ з інтенсивним зниженням з висоти 11 000 до висоти 9 200 метрів, перетинаючи встановлений для цивільних повітряних суден маршрут обслуговування повітряного руху", - йдеться у повідомленні відомства.

У Росавіації стверджують, що екіпаж літака не відповідав на численні спроби зв'язатися із ним.

"Майже одночасно через вищевказаний район пролягали маршрути польотів двох цивільних повітряних суден: А333 авіакомпанії "Аерофлот", що прямував рейсом з аеропорту Бен-Гуріона в аеропорт Шереметьєво, і [Bombardier] CL650, державної власності Мальти, що прямував рейсом з аеропорту Сочі в аеропорт Скоп'є Північна Македонія)", - зазначається у повідомленні.

Інцидент підтвердили у "Аерофлоті". Там заявили, що російський літак змінив ешелон за вказівкою диспетчера через небезпеку зіткнення з іншим повітряним судном.

"Екіпаж літака "Аерофлоту" А330-300, що виконував рейс SU501 з Тель-Авіва до Москви, дійсно отримав команду про зміну ешелону до FL 330, а потім до FL 310. Вказівка ​​надійшла від диспетчера УВС і була пов'язана з тим, що траєкторію руху перетинало інше повітряне судно. На борту літака, що виконував рейс SU501, перебували 142 пасажири. Екіпаж виконав команди диспетчерів зі зміни ешелону і під час розходження спостерігав повітряне судно", - повідомили в пресслужбі "Аерофлоту".

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У Росавіації заявили, що літаки, що пролітали через цю ділянку, були змушені змінити маршрут руху та висоту. Тепер відомство має намір опротестувати часті польоти літаків НАТО дипломатичними каналами, оскільки, на думку відомства, є серйозна небезпека для пасажирів цивільних рейсів, що літають над Чорним морем.

У квітні стало відомо, що Росія стягнула до району анексованого Криму велике угруповання військ. Зокрема, туди перекинули кілька кораблів, які зазвичай не входять до складу Чорноморського флоту, та авіацію.

Згодом з'явилася інформація про те, що Росія запровадила обмеження на польоти в окремих районах Криму та Чорного моря з 20 по 24 квітня, пояснивши це небезпекою для повітряного руху.