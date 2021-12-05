Байден та Путін поговорять про Україну. Це буде їхня перша розмова з липня

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Путін та Джо Байден не спілкувались з літа

У вівторок президент США Джо Байден матиме відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Білий дім. Це буде їхня перша розмова з липня цього року, і вона відбудеться на фоні зростання напруги навколо України.

Це станеться після того, як напередодні держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що у нього є докази того, що Росія планує "масштабну" атаку на Україну.

Однак Блінкен додав, що залишається неясним, чи ухвалив Путін остаточне рішення.

Досі Росія заперечувала чутки про вторгнення, та звинуватила Україну в нарощуванні військ.

У заяві, опублікованій у суботу ввечері, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден "підкреслить стурбованість США з приводу воєнної діяльності Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України" під час свого дзвінка з російським президентом.

Україна заявляє, що Росія розмістила бронетехніку, системи радіоелектронної боротьби та 94 тисячі військовослужбовців уздовж спільного кордону.

Це найбільше скупчення російських військ з моменту анексії Криму від України у 2014 році.

Посилаючись на розвідку, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Москва може планувати наступ наприкінці січня.

У п'ятницю Байден попередив, що зробить так, аби Путіну було "дуже, дуже важко" наважитись і "зробити те, що люди переживають, він може зробити".

"Карта вторгнення" Путіна

Автор фото, Reuters

Німецьке видання Bild з посиланням на джерела в НАТО та службах безпеки опублікувало мапу вторгнення Росії в України.

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За їхніми даними, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Високопоставлені джерела видання зазначають, що в разі наказу Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму і через сепаратистські території на сході та з півночі".

Атака нібито може статися в січні-лютому, якщо доти Україна та НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

У Росії таку публікацію висміяли. Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала карту Bild "пропагандою, замішаною на ідеології".

BBC News Україна намагається отримати коментар від представників українського МЗС.

У той час західні політики занепокоєні. "Якщо це вторгнення трапиться, це буде велика європейська війна з дуже серйозними наслідками", - написав у своєму твіттері Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції.

Джерела в НАТО розглядають атаку на Україну в три етапи. Видання зазначає, що кожна фаза може стати останньою, тому що все залежатиме від реакції Заходу на вторгнення.

На першому етапі Росія планує завоювати південь України, "щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря, а отже і від постачання", розказав офіцер служби безпеки. Будуть залучені танки, флот та авіація.

Під час цієї фази авіація та балістичні ракети послаблюватимуть військовий потенціал України по всій країні. Якщо це вдаться, то російські танки нібито підійдуть до Дніпра та Полтави.

Там, за словами одного з офіцерів, відключатимуть електрику, газ і постачання продуктів.

На третьому етапі російська армія нібито наступатиме на Київ із півночі. Або ж, можливо, атака на столицю відбудеться раніше.

Згодом війська просунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а отже, й України під тиском Заходу".