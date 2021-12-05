CNN звільнив ведучого Кріса Куомо за допомогу брату, якого обвинувачують в сексуальних домаганнях
Американський телеканал CNN звільнив популярного телеведучого Кріса Куомо. Він допомагав своєму брату Ендрю Куомо, ексгубернатору штату Нью-Йорк, у період розслідування справи про сексуальні домагання, в чому обвинувачують колишнього політика.
"Ми найняли поважну юридичну фірму для проведення розслідування (внутрішнього - Ред.) та звільнили його", - йдеться в повідомленні телеканалу.
51-річний Кріс Куомо працював на CNN з 2013 року, а з 2017-го вів на каналі одну з найбільш популярних авторських програм, яка виходила у вечірній прайм-тайм. До CNN він співпрацював як кореспондент і ведучий з іншими провідним американськими каналами - Fox News, ABC, NBC.
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс раніше представила документи, згідно з якими Кріс Куомо використовував свої журналістські зв'язки, щоб допомогти команді юристів, які представляли інтереси брата.
Користуючись своїми джерелами, він намагався вивідати інформацію про те, хто обвинувачував його брата, і активно брав участь у напрацюванні тактики захисту на ці обвинувачення.
Кріс Куомо написав у твіттері, де в нього понад два мільйони підписників, що не таким він уявляв своє прощання з CNN і додав, що сумуватиме за людьми, разом із якими "робив справді важливу роботу".
Яка зайшла зірка Ендрю Куомо
На початку року кілька жінок, у тому числі підлеглих, обвинуватили Ендрю Куомо у сексуальних домаганнях чи неналежній поведінці сексуального характеру.
У ході розслідування допитали майже 200 людей, у тому числі співробітниць Куомо і жінок, які раніше на нього скаржились. Було вивчено десятки тисяч документів, фото і текстових повідомлень.
"У результаті незалежне розслідування прийшло до висновку, що губернатор Нью-Йорка домагався багатьох жінок, і тим самим порушив федеральні закони та закони штату", - заявила на початку серпня генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
За її словами, Куомо торкався жінок без їхньої згоди та схвалення, а також дозволяв собі численні образливі коментарі.
Президент Джо Байден, коментуючи висновки розслідування, заявив, що його однопартійцю Куомо варто піти зі своєї посади.
Сам Куомо категорично заперечував обвинувачення в домаганнях, однак у серпні пішов з посади.