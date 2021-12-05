CNN звільнив ведучого Кріса Куомо за допомогу брату, якого обвинувачують в сексуальних домаганнях

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кріс Куомо був одним із найпопулярніших телеведучих

Американський телеканал CNN звільнив популярного телеведучого Кріса Куомо. Він допомагав своєму брату Ендрю Куомо, ексгубернатору штату Нью-Йорк, у період розслідування справи про сексуальні домагання, в чому обвинувачують колишнього політика.

"Ми найняли поважну юридичну фірму для проведення розслідування (внутрішнього - Ред.) та звільнили його", - йдеться в повідомленні телеканалу.

51-річний Кріс Куомо працював на CNN з 2013 року, а з 2017-го вів на каналі одну з найбільш популярних авторських програм, яка виходила у вечірній прайм-тайм. До CNN він співпрацював як кореспондент і ведучий з іншими провідним американськими каналами - Fox News, ABC, NBC.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс раніше представила документи, згідно з якими Кріс Куомо використовував свої журналістські зв'язки, щоб допомогти команді юристів, які представляли інтереси брата.

Користуючись своїми джерелами, він намагався вивідати інформацію про те, хто обвинувачував його брата, і активно брав участь у напрацюванні тактики захисту на ці обвинувачення.

Кріс Куомо написав у твіттері, де в нього понад два мільйони підписників, що не таким він уявляв своє прощання з CNN і додав, що сумуватиме за людьми, разом із якими "робив справді важливу роботу".

Яка зайшла зірка Ендрю Куомо

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ендрю Куомо був губернатором штату з 2011 року

На початку року кілька жінок, у тому числі підлеглих, обвинуватили Ендрю Куомо у сексуальних домаганнях чи неналежній поведінці сексуального характеру.

У ході розслідування допитали майже 200 людей, у тому числі співробітниць Куомо і жінок, які раніше на нього скаржились. Було вивчено десятки тисяч документів, фото і текстових повідомлень.

"У результаті незалежне розслідування прийшло до висновку, що губернатор Нью-Йорка домагався багатьох жінок, і тим самим порушив федеральні закони та закони штату", - заявила на початку серпня генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

За її словами, Куомо торкався жінок без їхньої згоди та схвалення, а також дозволяв собі численні образливі коментарі.

Президент Джо Байден, коментуючи висновки розслідування, заявив, що його однопартійцю Куомо варто піти зі своєї посади.

Сам Куомо категорично заперечував обвинувачення в домаганнях, однак у серпні пішов з посади.