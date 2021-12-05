Двоє бегемотів із бельгійського зоопарку підхопили ковід

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У зоопарку не знають, як тварини могли заразитися.

Двох бегемотів із бельгійського зоопарку помістили на карантин після того, як їхній тест на коронавірус виявився позитивним.

Невідомо, як 14-річна бегемотиха Імані та 41-річна Герміен підхопили вірус. Однак працівники Антверпенського зоопарку стверджують, що тварини почуваються добре, у них лише нежить.

У зоопарку діятимуть посилені карантинні обмеження аж поки бегемоти не одужають, тобто поки їхній тест на коронавірус не виявиться негативним.

Раніше у світі вже було кілька випадків, коли тварини підхоплювали Sars-CoV-2.

Бегемоти завжди мають вологі носики, однак ветеринари в Антверпенському зоопарку вирішили протестувати тварин, коли помітили у них обох шмарклі.

У результаті огорожу з тваринами опечатали. А працівників, які за ними доглядають (їхній тест на ковід виявився негативним), зобов'язали одягати маски та окуляри, а також дезінфікувати своє взуття перед будь-яким контактом із бегемотами.

"Наскільки мені відомо, це перше зареєстроване зараження у тварин цього виду, - сказав Френсіс Веркаммен, ветеринар зоопарку. - У всьому світі вірус здебільшого спостерігали у мавп і котів".

Минулого тижня коронавірус також виявили у трьох диких оленів із Канади, що також стало першим таким випадком у країні.

Однак тваринам нечасто проводять тести, тому ніхто достеменно не знає, наскільки поширений коронавірус у дикій природі.