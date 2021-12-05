У Польщі затримали російське судно "Руслана" з п'яним екіпажем, що майже сів на мілину

16 хвилин(и) тому

Автор фото, twitter/PortalMorski Підпис до фото, У останній момент судно розвернулось, зумівши уникнути зіткнення з берегом

Біля берегів Польщі ледве не сів на мілину російський суховантаж "Руслана", який наближався прямо до піщаного пляжу неподалік від Гданська. Члени команди, які були на вахті, пишуть польські ЗМІ, виявились п'яними.

Інцидент трапився близько четвертої ранку за місцевим часом у суботу. Анджей Юзвяк із Морської охорони Прикордонної служби в Гданську сказав порталу TVN24, що російське торговельне судно рухалось у бік Північного порту міста, але зійшло з основного шляху.

Суховантаж не відповідав на повідомлення по радіозв'язку, тому прикордонна охорона мусила втрутитись.

Назустріч виїхав рядовий патруль, офіцери якого піднялись на борт російського судна і виявили там екіпаж у стані алкогольного сп'яніння, розповів Юзвяк.

Як повідомляє "Польський морський портал", російське судно, яке вийшло з Клайпеди (Литва), рухалось зі швидкістю 11 вузлів (близько 20 кілометрів на годину)

За півмилі до пляжу на острові Собешево суховантаж розвернувся на 180 градусів, уникнувши виходу на мілину.

Автор фото, Wikimedia Підпис до фото, Суховантаж "Руслана" спустили на воду в 2007 році (архівне фото)

Поки незрозуміло, став різкий розворот судна результатом попередження з боку польських берегових служб, або ж екіпаж в останній момент сам усвідомив, що суховантаж ось-ось вріжеться у берег.

За даними порталу, в крові капітана виявили 1 проміле алкоголю, а двох членів команди - по 1,5. Це називається сп'яніння середнього ступеня тяжкості, та може означати, що кожен з чоловіків випив приблизно півпляшки горілки чи іншого сильного напою.

"Співробітники морського порту Гдині за сприяння прикордонної служби провели інспекцію судна. На її основі оформили довідку про затримання судна та повідомили поліцію", - цитує видання RMF24 представника місцевої влади.

Судно поставили на якір неподалік від порту Гданська, і на ранок неділі воно стояло там само.

Російська влада поки ніяк не відреагувала на цей інцидент.