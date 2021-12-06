"Потім буде запізно". Міністр оборони закликав США, Канаду та Британію допомогти Україні

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав США, Канаду та Велику Британію оперативно надати військову допомогу Україні для стримання російської агресії. Міністр вважає, що коли не піти на такі кроки зараз, «потім буде запізно».

Про це глава міноборони сказав у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

За словами Резнікова, Україні потрібна «швидка відповідь» з боку союзників, яка б допомогла їй розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден. На його думку, так само важливим буде розміщення американських, британських та канадських солдатів біля лінії фронту.

"У вас (у Канади - ред.) є навчальна програма в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 (військових - Ред.) інструкторів відправте 500 інструкторів", - сказав він, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 військових, розташовану в Яворові на Заході України.

Міністр вважає, що ці військові мають бути розміщені у тих місцях, де Росія зможе їх побачити.

"Було б добре, якби канадські інструктори... були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному", - додав Резніков.

"Разом із представниками Великої Британії, США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Великої Британії. Те, що ви тут, було б також хорошим знаком для росіян", - сказав міністр.

У інтерв'ю Резніков сказав, що бачить розкол серед країн НАТО, коли справа заходить про підтримку України, і За його словами, Канада, США та Великобританія були більш схильні кидати виклик агресивній поведінці Путіна, у той час, як такі країни, як Німеччина та Франція вагалися, бо були стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.

"Я думаю, що англо-саксонські союзники більші реалісти та розуміють всі ризики", - сказав міністр, додавши, що Польща та Литва також добре підтримували Україну, оскільки мають власну історію з Росією.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Байден попередив, що зробить так, аби Путіну було "дуже, дуже важко" наважитись на атаку

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Нагадаємо, що у вівторок на фоні зростання напруги навколо України президент США Джо Байден проведе відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден "підкреслить стурбованість США з приводу воєнної діяльності Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України" під час свого дзвінка з російським президентом.

Досі Росія заперечувала чутки про вторгнення, та звинуватила Україну в нарощуванні військ.

Україна заявляє, що Росія розмістила бронетехніку, системи радіоелектронної боротьби та 94 тисячі військовослужбовців уздовж спільного кордону.

Це найбільше скупчення російських військ з моменту анексії Криму від України у 2014 році.

Посилаючись на розвідку, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Москва може планувати наступ наприкінці січня.

У п'ятницю Байден попередив, що зробить так, аби Путіну було "дуже, дуже важко" наважитись і "зробити те, що люди переживають, він може зробити".