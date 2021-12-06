"Санто, неси набої". Політик у США потрапив у скандал через різдвяне фото зі зброєю

1 година тому

Автор фото, @REPTHOMASMASSIE Підпис до фото, Ось так виглядає різдвяне родинне фото Мессі

Американський конгресмен отримав шквал критики після того, як опублікував різдвяну фотографію сім'ї, на якому всі позують із зброєю.

Томас Мессі, республіканець зі штату Кентуккі, розмістив це фото у твіттері та підписав: "Веселого Різдва! P.s. Санто, принеси нам набої".

За кілька днів до того у штаті Мічиган була стрілянина у школі. Поліція підозрює, що 15-річний підліток вбив чотирьох однокласників і поранив ще сімох людей, в тому числі вчителя.

Знімок розкритикували сім'ї постраждалих у стрілянини, а також різні політики.

Коли люди почали реагувати на його фото, політик ретвітнув повідомлення тих, хто його підтримував, і сконтактував із кількома користувачами, які сказали, що він "байдужий" і "не має такту".

Один користувач написав, що "планка" політика (bar англійською - Ред.) впала нижче підлоги, але той якось зумів "прокласти під нею тунель".

На що Мессі у відповідь пожартував: "BAR (Browning Automatic Rifle, тип зброї - Ред.) під диваном".

"Мій тип різдвяної листівки"

Політик опублікував фото сім'ї зі зброєю через кілька днів після стрілянини у школі в штаті Мічиган.

Підозрюваний, 15-річний хлопець, вбив чотирьох однокласників і поранив ще сімох людей, скориставшись пістолетом свого тата. Батьків хлопця заарештували за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Вони бачили дивну поведінку сина, однак нічого не зробили, щоб попередити трагедії.

Вони своєї вини не визнають, однак напередодні намагались втекти від поліції.

Через стрілянину в Мічигані в країні відновились запеклі дебати щодо прав на зброю та відповідного законодавства.

За даними групи з контролю за зброєю Everytown, в останні роки в США випадків стрілянини на території шкіл стає дедалі більше. Тільки у 2021 році було 138 таких випадків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Томас Мессі завжди рішуче виступав проти будь-яких ініціатив щодо контролю над зброєю, заявляючи що вони не зупинять шкільні розправи.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Батьки учнів, які стали жертвами попередніх стрілянин, теж висловили своє обурення політику.

Дочка Фреда Гуттенберга Джеймі була вбита під час стрілянини в середній школі Паркленд у Флориді в 2018 році - це один з найгірших нападів на школу, які бачили в США.

Під постом конгресмена батько опублікував фотографію Джеймі, а поруч фото її надгробку.

Кілька політиків-республіканців також засудили скандальний пост політика.

Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець з Іллінойсу, висміяв Мессі за демонстрацію "фетишу зброї".

А Ентоні Скарамуччі, який недовго був директором з комунікацій експрезидента Дональда Трампа, написав у твіттері що допоможе фінансово будь-кому, хто балотуватиметься проти Мессі на виборах до Конгресу наступного року.

Однак були й ті, хто підтримав політика. Республіканка з Колорадо та активістка за права на зброю Лорен Боберт заявила у твіттері, що це "її тип різдвяної листівки".

А інший республіканець, Хосе Кастільо, перефразовуючи відому пісню Мераї Кері, написав: "Все, що я хочу на Різдво...це більше таких обраних посадовців, як Томас Мессі".

Мессі вперше обрали до Конгресу в 2012 році. Він рішуче підтримує Другу поправку, право на зберігання та носіння зброї, і завжди рішуче виступав проти будь-яких ініціатив щодо контролю над зброєю, заявляючи в інтерв'ю, що вони не зупинять шкільні розправи.

У квітні він вніс законопроєкт про зниження віку купівлі зброї з 21 до 18 років.

Офіс Мессі поки що не відповів на запит ВВС про коментар до його публікації.

У 2020 році внаслідок насильства з використанням зброї загинуло майже 20 000 американців - більше, ніж будь-який інший рік за щонайменше два десятиліття, згідно з даними з архіву збройного насильства.