Скарб на Монблані. Альпіністу віддадуть половину коштовностей, які він знайшов вісім років тому

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважалося, що коштовності належать комусь з пасажирів індійського лайнера, що розбився на Монблані

Французький альпініст, який вісім років тому знайшов на Монблані коробку зі смарагдами, сапфірами та рубінами, тепер отримав половину цих коштовностей.

Альпініст, чиє ім'я не розголошують, знайшов металеву коробку на льодовику на горі Монблан у 2013 році. На пакетиках з коштовностями можна було прочитати напис "зроблено в Індії", тому французька влада припускала, що вони належать комусь з пасажирів індійського лайнера, що розбився на Монблані більше півстоліття тому.

Везучий альпініст чесно, як того і вимагають французькі закони, відніс свою знахідку в поліцію і досі чекав, чи не знайдуться родичі власника коштовностей.

Але вони не знайшлись, і тепер, через вісім років, влада комуни Шамоні, де розташований Монблан, згідно з законом поділили з альпіністом коштовності наполовину. Кожна половина коштує близько 150 тисяч євро.

Мер Шамоні Ерік Фурньє, розказавши про це агентству Франс-пресс, ще раз похвалив альпініста за законослухняність.

На Монблані минулого століття розбились два індійські лайнери. У катастрофі в 1950 році загинули 48 людей, а в 1966 році - ще 117.

Французька влада припускає, що коштовності перевозив із собою пасажир другого лайнера, який летів із Бомбея (нині Мумбаї) в Нью-Йорк.

Після тих двох катастроф альпіністи багато років час від часу знаходили на Монблані людські рештки та предмети з багажу.

У 2012 році на схилах гори був знайдений мішок із дипломатичною поштою з Індії. У ньому були газети 1966 року, календарі та приватний лист.

У авіакатастрофі 1966 року загинув у тому числі батько індійської ядерної програми Хомі Джехангір Баба.