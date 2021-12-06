Карантин для невакцинованих став жорсткішим. Що змінилося

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Ковальчук Віктор / УНІАН

З 6 грудня карантин в Україні став жорсткішим для невакцинованих. Тепер концерти, кінотеатри, спортзали, торгові центри, кафе та ресторани можна відвідувати лише з сертифікатом про вакцинацію, довідкою про одужання або негативним тестом як у червоній, так і жовтій зоні.

Без цих документів у жовтній зоні тепер не можна їздити у транспорті, зокрема у поїздах та автобусах міжобласного сполучення.

"Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", - анонсував це рішення напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше такі жорсткі правила працювали лише для червоної зони.

Однак, якщо у червоній зоні працює лише "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації, то у жовтій можна проходити до громадських місць із "жовтим" сертифікатом про одну дозу вакцини.

"Зелений" сертифікат дійсний рік, а "жовтий" тепер видають лише на 30 днів (раніше він діяв 120 днів).

Довідка про одужання дійсна 105 днів, а ПЛР чи експрес-тест - 72 години, тобто його треба робити кожні три доби.

Зараз в Україні "жовтими" є кілька областей: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька.

Одна Полтавська область - "помаранчева", а всі інші області, а також столиця - "червоні".

Люди, які у жовтій зоні не мають принаймні одного щеплення проти ковіду чи інших документів, не зможуть відвідувати будь-які масові заходи: культурні, спортивні, релігійні та інші, а також ходити в кіно, басейни, відвідувати спортзали, фітнес-центри, користуватись послугами барів, ресторанів і кафе.

Сертифікат про щеплення, довідку про одужання чи тест повинні мати також працівники цих закладів.

Автор фото, Уніан

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"Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій (жовтій - Ред.) зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площею, то нові правила не передбачають такої опціональності", - пояснював це рішення міністр Ляшко.

Нововведення стосуватимуться і перевірки сертифікатів на вході до закладів.

За словами міністра, представники закладів мають не просто запитувати у відвідувачів про наявність сертифікату чи перевіряти його візуально, а повинні зчитувати QR-код за допомогою смартфона.

Однак кияни розповідають, що у деяких місцях столиці сертифікати взагалі не перевіряють.

Міністр також наголосив, що штраф власникам закладів за неналежну перевірку сертифікатів та порушення правил становитиме приблизно від 34 до 170 тисяч гривень.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов'язковими залишаються носіння маски та дотримання дистанції 1,5 м.

За попередню добу, станом на 6 грудня, в Україні зафіксували 4 478 нових випадків коронавірусу. Померли 239 людей.

З початку кампанії вакцинації в країні провели понад 25 мільйонів щеплень. За словами міністра, понад 40% дорослих українців у 16 регіонах країни вже вакцинувались принаймні однією дозою.