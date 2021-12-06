Розробниця вакцини AstraZeneca - наступна пандемія може стати смертоноснішою

1 година тому

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Майбутні пандемії можуть виявитись смертоноснішими, ніж нинішня, попередила вчена, яка була в команді розробників вакцини Oxford-AstraZeneca, і закликала виділяти гроші на підготовку.

Професорка Сара Гілберт також попередила, що нинішні вакцини можуть виявитись менш ефективними проти Омікрона, тому попросила людей бути обачними, оскільки про цей новий штам коронавірусу вчені знають поки що небагато.

Ця криза вочевидь не остання, заявила професорка.

"Правду кажучи, наступний вірус може виявитись ще гіршим. Він може бути ще заразнішим, більш смертоносним, або і те, й інше", - сказала Гілберт. - Ті знання, які нам вдалось здобути, не мають бути втрачені".

Розповідаючи про Омікрон, Гілберт сказала, що його шипоподібний білок містить мутації, що, як відомо, збільшують здатність вірусу до поширення.

За словами вченої, новий штам має зміни, які можуть означати, що антитіла, вироблені вакцинами та зараженням іншими штамами ковіду, можуть виявитись менш ефективними.

Однак якщо вакцина не так ефективно запобігатиме легкій формі ковіду, це ще не обов'язково означає, що вона гірше захищатиме від тяжкої форми хвороби чи смерті.

Професорка не виключає, що в майбутньому буде розроблена універсальна вакцина від грипу.

Сара Гілберт почала розробляти вакцину від коронавірусу на початку 2020 року, коли Covid-19 вперше з'явився у Китаї.

Влітку цього року, на честь дня народження королеви Великої Британії, професорка отримала звання дами кавалерства - жіночий аналог лицарського титулу.

Сьогодні вакцина Oxford-AstraZeneca, яку розробляла Сара Гілберт, є найбільш популярною у світі. Понад 170 країн щеплює нею своїх громадян.