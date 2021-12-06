На Київщині п'яний поліцейський за кермом в'їхав у Таврію. Двоє людей загинули

1 година тому

Автор фото, Державне бюро розслідувань

Одного з начальників поліції Вишгородського управління на Київщині підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"4 грудня приблизно о 23:00 поліцейський за кермом автомобіля на повному ходу зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія", який стояв на перехресті та очікував на зелене світло", - повідомили у ДБР.

Внаслідок зіткнення 23-річний пасажир "Таврії" загинув на місці. 22-річну пасажирку і 23-річного водія цього автомобіля відправили до лікарні, але пасажирка померла від травм. Водія лікують.

"За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння, проходити тестування відмовився", - заявили в ДБР.

Його затримали на місці і помістили в ізолятор.

Автор фото, Державне бюро розслідувань Підпис до фото, Розірвана на шматки "Таврія"

Автор фото, Державне бюро розслідувань Підпис до фото, Автомобіль поліцейського після зіткнення

За даними поліції Київської області, 32-річний поліцейський під час ДТП керував власним Volkswagen Passat. Правоохоронці відправили його до медичного закладу на експертизу щодо сп'яніння і відкрили службове розслідування.

"Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясовують всі обставини ДТП. Поліція ж всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії", - наголошують у поліції.

Як повідомляє ДБР, наразі поліцейського підозрюють у керуванні у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 статті 286 Кримінального кодексу). Йому загрожує в'язниця на строк до 12 років.