Американські катери в Одесі. Омікрон захоплює нові країни. Теленовини ВВС
У випуску 6 грудня:
- 30 років Збройним силам України. Флот посилюють двома американськими патрульними катерами.
- Загроза не лише від омікрону: якими будуть пандемії після коронавірусу? Британські вчені закликають не розслаблятись.
- Папа Римський відвідав табір для біженців у Греції.
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