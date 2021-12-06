Американські катери в Одесі. Омікрон захоплює нові країни. Теленовини ВВС

У випуску 6 грудня:

  • 30 років Збройним силам України. Флот посилюють двома американськими патрульними катерами.
  • Загроза не лише від омікрону: якими будуть пандемії після коронавірусу? Британські вчені закликають не розслаблятись.
  • Папа Римський відвідав табір для біженців у Греції.

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