США будуть бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

1 година тому

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США оголосили дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що американські дипломати не будуть присутні на Олімпіаді.

Але спортсменів збірної США, додала вона, дипломатичний бойкот не торкнеться, і вони будуть мати повну підтримку американського уряду.

"З огляду на геноцид, що проводиться КНР у Сіньцзяні та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправлятиме дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду і Паралімпіаду 2022 року в Пекіні", - сказала Псакі, додавши, що Вашингтон не збирається сприяти "фанфарам".

Але, за її словами, уряд США не вважає, що треба "карати спортсменів, які зараз тренуються".

Раніше цього року США приєдналися до ЄС, Великої Британії та Канади, запровадивши економічні санкції проти КНР.

США звинувачують Китай у репресіях проти уйгурів та інших мусульманських меншин, які проживають переважно в автономному районі Сіньцзян.

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Китай назвав цей крок Вашингтона "політичним фарсом".

"США просто хочуть політизувати спорт, створити розбіжності та спровокувати протистояння, - йдеться в заяві речника китайської місії при ООН. - Успіх Ігор не залежить від участі кількох урядовців країн".

Раніше, в очікуванні цієї заяви, Пекін заявив, що вживе "рішучих контрзаходів" проти такого бойкоту.

Після оголошення США Нова Зеландія заявила, що також не буде посилати делегацію. Інші країни, в тому числі Британія та Австралія, також розглядають можливість бойкоту.