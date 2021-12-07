В Індії підліток відрізав голову своїй вагітній сестрі. Його арештували

48 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Сім'я жертви не схвалювала її стосунки

Поліція західноіндійського штату Махараштра затримала підлітка, якого підозрюють у тому, що він відрізав голову своїй вагітній сестрі.

За словами представників поліції, 19-річна жінка вийшла заміж без згоди своєї родини.

Вона готувала чай для брата й матері, коли на неї напали з серпом. Потім підліток та його мати здалися поліції.

Поліція підозрює, що вони також зробили селфі з відрізаною головою жінки.

Брата вбитої відправили до слідчого ізолятора для неповнолітніх після того, як його адвокат заявив, що йому не виповнилося 18 років.

Проте в поліцію кажуть, що цю вимогу оскаржать в суді, бо знайшли довідку, яка підтверджує, що чоловік є повнолітнім. Матір відправили під варту.

Вбивство сталося в районі Аурангабад.

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Дівчина втекла з сім'ї у червні й вийшла заміж за свого коханця - її родина була проти.

Хоча обидві родини належали до однієї касти, її сім'я не схвалювала стосунки, бо сім'я чоловіка була біднішою.

Після заміжжя молода жінка майже не контактувала з родиною, але за тиждень до вбивства її відвідала мати. У поліції повідомили, що вона знала, що її дочка вагітна.

За словами активістів, в Індії щороку вбивають сотні людей за те, що вони закохалися або одружилися проти волі їхніх сімей.

Ці вбивства часто називають "вбивствами честі" через столітні уявлення про традиції та сімейну честь, які все ще глибоко укорінені в багатьох частинах індійського суспільства.

У березні поліція північного штату Уттар-Прадеш затримала чоловіка, який нібито відрубав голову своїй дочці. Було чути, як на відео, знятому поліцією, він сказав, що вбив її через стосунки, які він не схвалює.