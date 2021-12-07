Нові подробиці аварії маршрутки біля Чернігова. 13 загиблих, водій вантажівки живий

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Вранці у вівторок на Чернігівщині маршрутний мікроавтобус зіткнувся із фурою, в результаті загинуло 13 людей і семеро дістали поранення.

Одинадцятеро людей загинули на місці, ще двоє, за оновленою інформацією, згодом померли у лікарнях.

Як повідомили ВВС News Україна в ДСНС Чернігівщини, поранених відвезли до кількох лікарень Чернігова.

Серед постраждалих 16-річний підліток, він у реанімації дитячої обласної лікарні.

Обласна влада також повідомила, що усі травмовані перебувають у важкому стані, тож кількість загиблих може зрости.

Там кажуть, що родичів постраждалих з інших населених пунктів розмістять у готелі "Придеснянський".

Як сталася аварія

Маршрутний автобус їхав з Борзни в бік Чернігова. Вантажівка, навпаки, їхала з Чернігова. Тож зіткнення могло бути лобове, але точних даних щодо цього поліція ще не повідомила.

Водій вантажівки живий, його перевіряють на алкогольне сп'яніння, розповіли ВВС News Україна у ДСНС. Він у вкрай важкому стані.

Водій маршрутки загинув.

Від удару людей з автобуса частково викинуло на дорогу, це здебільшого загиблі. Інших заблокувало сидіннями в салоні. Рятувальники змушені були деблокувати їх спеціальним інструментом.

На місці працює аж 30 рятувальників та 13 одиниць техніки. Трасу тимчасово перекрили.

Також там працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції та медики.

За даними каналу "Україна 24", аварія могла статись через несприятливі погодні умови. Канал з посиланням на прокуратуру області повідомив, що вантажівка могла виїхати на зустрічну смугу.

Автор фото, Поліція

Автор фото, Поліція

Поліція розслідує обставини ДТП та проводить слідчі дії.

На території області спостерігається погіршення погоди - ожеледиця, замерзання дощу і мокрого снігу на поверхні землі, погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

Поліція області закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах.

ДТП під Житомиром

Попередня настільки кривава ДТП за участі маршрутки та вантажівки сталась 20 липня 2018 року у Житомирській області. Тоді загинули одразу 10 людей, а ще 10 ушпиталили.

Водій автобуса їхав у напрямку Житомира і врізався у вантажівку DAF із напівпричепом.

Тоді влада пообіцяла здолати проблему маршруток на пасажирських міжміських перевезеннях, які не відповідають стандартам безпеки.