Чому Росія продає Сербії газ так дешево

Йована Георгієвскі, Олексій Ільїн

ВВС

43 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Наприкінці року сербський президент домовився з російським про дешевий газ. Але лише на пів року - до виборів

Наприкінці року "Газпром" укладає нові контракти на постачання газу. Це відбувається на тлі історично високих цін на газ - тисяча кубів на біржі вже кілька тижнів коштує близько тисячі доларів. Проте для Білорусі російський газ найближчим часом коштуватиме 128,5 доларів за тисячу кубів, а для Сербії - по 270 доларів.

На прикладі Сербії ВВС пояснює, як працює "газова дипломатія".

"Це для нас порятунок, не буде проблем з електрикою, газом та опаленням", - так президент Сербії Олександр Вучич оцінив підсумки переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі 24 листопада.

На цих переговорах Вучич та Путін домовилися щодо одного з найважливіших питань для економіки Сербії: від початку 2022 року діятиме новий контракт із "Газпромом" про постачання газу за ціною у 270 доларів за тисячу кубометрів.

Тисяча кубів на біржі зараз коштують понад тисячу доларів, а "Газпром" оцінив газ на експорт у IV кварталі у 550 доларів за тисячу кубів.

Зазвичай "Газпром" не розкриває деталі контрактів із іншими країнами - обсяги поставок та ціни називають політики цих держав або представники "Газпрому" окремо.

Із Білоруссю, яка незмінно користується політичною та економічною підтримкою Росії, на 2022 рік уклали новий контракт на постачання газу за ціною у 128,5 доларів за тисячу кубів. За цією ж ціною газ цій країні постачали і у 2021 році.

Китаю ж Росія продає свій газ по 171 долару за тисячу кубів.

"Газ - це, перш за все, політичний інструмент", - вважає сербський економіст та колишній посол Сербії в Білорусі Сречко Джукич.

Він нагадує, що Молдова на чолі із проєвропейським президентом Маєю Санду, яка змінила її проросійського попередника Ігоря Додона, буде платити за газ відчутно більше - 450 доларів за тисячу кубів.

В Сербії інша ситуація. Низька ціна на газ є вигідною Белграду та Москві з політичної точки зору: влада Сербії заробляє політичні бали, а Росії важливо мати надійного союзника в Європі, каже російський експерт Фінансового університету при уряді Росії Ігор Юшков.

"Вучич тепер може говорити, що він обіцяв найнижчу ціну на газ у Європі, і от, він її привіз із Сочі. Сербія й не приховує свої політичні аргументи у газових переговорах: вона обіцяє не вступати в НАТО і ЄС та залишатися союзником Росії, вона вправно використовує своє геополітичне положення, щоб Росія погоджувалася на якісь особливі умови в рамках торгівлі газом", - каже він.

Газ як політичне питання

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Наприкінці листопада, перед від'їздом до Сочі, Олександр Вучив казав на пресконференції: "Буде добре, якщо ми отримаємо ціну у 500 доларів за тисячу кубів".

Ще у жовтні цього року Росія запропонувала Сербії платити за газ 790 доларів за тисячу кубів - це утричі більше, ніж в результаті домовилися Путін та Вучич у Сочі.

Сербська влада подала своїм громадянам пропозицію "Газпрому" як ціну, про яку можуть домовитися лише Вучич на переговорах із Путіним, пояснює ВВС сербський експерт з енергетики Мілош Здравкович.

"Ми отримали неймовірну ціну та зекономили 300 мільйонів євро - це вартість одного національного стадіону", - заявив Вучич.

Здравкович вважає, що домовленість дозволила Сербії та Росії дати політичні сигнали.

"Сербії це дозволило подати угоду як перемогу дипломатичної команди, а Росії дало можливість продемонструвати м'яку силу і показати, що країни, які мають добрі відносини з Москвою, матимуть дешевший газ", - каже Здравкович.

"Враховуючи дружні відносини між країнами та співробітництво, зокрема, і в газовій сфері, Москва пішла на зустріч партнерам. Крім того, в Сербії є перспективи зростання споживання російського газу, і "Газпром" зацікавлений у тому, щоб підтримати цей попит", - каже директор Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін.

Пікін пояснює, чому для "Газпрому" це не є занизькою ціною. Для компанії є прибутковим кожен контракт, де ціна перевищує 100 доларів за тисячу кубів.

"Нормальна ціна для "Газпром" завжди перебуває десь у діапазоні від 200 до 300 доларів, тому 270 доларів за тисячу кубів - це хороша ціна. Не варто забувати, що "Газпром" працює за довготерміновими контрактами, формула яких містить як спотову ціну, так і прив'язку до нафтового кошика, і ціни за ними є значно нижчими за ринкові", - пояснює експерт.

Дійсно, минулого тижня "Газпром" повідомив про рекордні прибутки: за перші дев'ять місяців 2021 року газовий велетень заробив 1,5 трлн рублів (понад 20 млрд доларів). Ця сума перевищує розмір прибутків за будь-який повний календарний рік в історії компанії, твердить заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

Місце Сербії на газові мапі Європи

Автор фото, AFP Підпис до фото, Тепер Сербія отримує російський газ не через Україну та Угорщину, а через Турецький потік і Болгарію

Сербські експерти кажуть не лише про політичне значення Сербії, але й про економічні причини.

1 січня 2021 року урочисто запустили сербську частину газопроводу Балканський потік, що є продовженням Турецького потоку.

Таким чином пункт доставки газу для Сербії посунувся з українсько-угорського кордону на турецько-болгарський. Це дозволило Росії обійти Україну при поставках газу до Угорщини та Хорватії, які почалися у жовтні.

"Сербія стала транзитною країною, через територію якої йде набагато більше газу, ніж споживає країна", - каже сербський експерт з енергетики Олександр Ковачевич.

Сербія купує газ у Росії за довгостроковою міждержавною угодою, ратифікованою у 2012 році. На базі цієї угоди у 2013 підписали договір між "Газпромом" як постачальником та "Югоросгазом" як імпортером у Сербії.

"Югоросгаз" - російсько-сербська компанія, яка від 2007 року є посередником між "Газпромом" та сербською газовою державною компанією "Сербіягаз". "Газпром" володіє 50% "Югоросгазу".

Росія також тримає у своїх рухай значну частину нафтової інфраструктури Сербії.

У 2009 році "Газпром нафта" стала іноземним власником компанії, що називається "Нафтова промисловість Сербії" (НІС). Зараз частка "Газпром нафти" в цій компанії становить 56%.

НІС - колишня державна компанія, яка у 2005 році була реструктурована, а її частину продали російським акціонерам. При цьому Сербія створила нову державну нафтову компанію - "Сербіягаз", яка на 100% належить державі.

Сьогодні "НІС-Газпром нафта" працюють над розвідкою, видобутком та переробкою нафти, експлуатуючи не лише нафтові та газові родовища в Сербії, але й в сусідніх Румунії, Боснії та Герцеговині.

Компанія керує відомою на Балканах мережаю заправок під брендом NIS Petrol та Gazprom, яких понад 400.

Росія також профінансувала будівництва підземного сховища "Банатський двір", яке відкрилося у 2011 році і стало одним з найбільших у південно-східній Європі.

Зараз "Газпром" є співвласником сховища разом із державною "Сербіягаз".

"Інвестуючи у сербську нафтову промисловість знижками на газ, "Газпром" фактично інвестує у власні прибутки", - каже Мілош Здравкович.

"Впродовж останніх років Сербія стала країною, в якій "Газпром" має серйозний комерційний інтерес, і тому тепер вона отримала більш вигідну ціну на газ", - каже Ковачевич.

Вибори і контракт на пів року

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Газпром", його газ та газогони вже давно є складовою зовнішньої політики Кремля

Перед від'їздом до Сочі президент Сербії казав про нову угоду на п'ять-шість років. Проте після його зустрічі з Путіним стало відомо, що нова угода діятиме лише шість місяців.

Це нетипово, бо зазвичай "Газпром" укладає контракти на кілька років, нагадує Ковачевич.

У наступні пів року у Сербії вирішуватимуться важливі політичні питання - в країні будуть вибори.

"Сербія отримала тимчасову ціну, поки політична ситуація не проясниться", - каже Джукич.

За його оцінками, майбутня ціна на газ залежатиме від результатів виборів.

"Я очікую, що Белград буде в руках опозиції, чого очікувати від президентських вборів поки що незрозуміло, а що стосується виборів до парламенту, точитиметься жорстка боротьба", вважає Джукич.

Експерт з енергетики Мілош Здравкович вважає, що у найближчі пів року відносини між Європою та Росією у сфері газу нормалізуються, а це вплине і на ціну газу для Сербії.

За його словами, "підвищення ціни на газ до неба невигідно Росії".

"Росія не повинна допустити, щоб газ з Америки та Катару став конкурентоздатним на європейському ринку", - каже Здравкович.