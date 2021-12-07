Про що домовились Байден і Путін? Теленовини ВВС

У випуску:

  • Які очікування в Україні від переговорів президентів США та Росії. Аналізуємо з кореспонденткою ВВС у Києві.
  • Як переговори Байдена та Путіна коментують у Росії. Розповідає кореспондент ВВС у Москві.
  • Чи вдасться США та Європі стримати Росію? Інтерв'ю з Куртом Волкером, колишнім спецпредставником США щодо України.
  • Чи вже те, що розмова між Путіним і Байденом відбулась, зніме напруженість щодо можливого вторгнення?

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