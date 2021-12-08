У Франції арештували підозрюваного у жорстокому вбивстві журналіста Хашоггі

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Журналіст Джамаль Хашогі критикував саудівську владу

У Франції за підозрою у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі затримали 33-річного громадянина Саудівської Аравії.

Хашоггі, який публічно критикував арабський режим і наслідного принца, вбили і розчленували просто в саудівському консульстві у Стамбулі у 2018 році.

Ім'я затриманого - Халед Аед Алотаїбі. Він колишній службовець саудівської королівської гвардії та один із 26 громадян, яких Стамбул розшукує у зв'язку з цим убивством.

Алотаїбі затримали у паризькому аеропорту Шарля де Голля. Він готувався вилетіти в Ер-Ріяд під своїм ім'ям. Ймовірно, на паспортному контролі з'ясувалося, що Алотаїбі знаходиться у базі розшуку Інтерполу.

Питання про екстрадицію затриманого до Туреччини вирішить суд.

Пізніше представник Саудівської Аравії заявив, що арешт відбувся через помилкову ідентифікацію, і що причетні до вбивства уже засуджені в Саудівській Аравії.

У грудні 2019 року суд Саудівської Аравії засудив до смертної кари п'ятьох людей за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили до 24 років ув'язнення.

Погані новини для Ер-Ріяду

Френк Гарднер, кореспондент ВВС з питань безпеки

В Ер-Ріяді на тлі усіх наслідків вбивства Хашоггі ця новина навряд чи комусь сподобається. Проте вона може призвести до прориву у незавершеному розслідуванні, яке ведуть колишній спецдоповідач ООН та правозахисні організації.

З погляду саудитів, ця історія закінчилася, коли перед судом раніше постали люди, яких звинуватили в участі у вбивстві. Там кажуть, що то була несанкціонована операція, усі учасники якої покарані.

Проте Туреччина, яка прослуховувала будівлю посольства, де сталося вбивство, а значить, знає, що в ньому відбувалося, звинуватила ще понад 20 саудівських чиновників.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джамаль Хашоггі заходить до будівлі консульства Саудівської Аравії (кадр з камери відеоспостереження)

Західна розвідка також вважає, що більшість високопосадовців-організаторів вбивства залишилися безкарною. Екстрадиція затриманого у вівторок до Туреччини може призвести до дипломатичного скандалу.

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Хатідже Дженгіз, наречена Джамаля Хашоггі, з якою він одружився в Туреччині незадовго до своєї смерті, останні три роки добивається покарання для винуватців злочину

Спочатку влада Саудівської Аравії заперечувала факт смерті журналіста. Посадовці стверджували, що той вийшов з консульства цілим і неушкодженим.

Згодом саудівські ЗМІ повідомили, що Хашоггі дійсно загинув, але сталося це в результаті спонтанної бійки зі співробітниками консульства.

Але пізніше Ер-Ріяд змушений був визнати, що вбивство журналіста було навмисним. За даними турецьких слідчих, тіло Хашоггі розчленували і вивезли з території консульства. Його останки досі не знайдені.

До чого тут наслідний принц

Хашоггі виїхав з Саудівської Аравії у вересні 2017 роки після арешту кількох його близьких друзів.

Залишаючи батьківщину, журналіст звинуватив принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана в переслідуванні дисидентів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Репутація наслідного принца ОАЕ Мохаммеда ібн Салмана серйозно постраждала після вбивства опозиційного журналіста

У західних країнах у Мухаммеда бін Салмана було чимало шанувальників. Багато хто бачив у ньому реформатора, лідера з новим баченням майбутнього своєї країни.

Але в Саудівській Аравії він всіляко боровся з інакомисленням. Про це і розповідав Хашоггі на сторінках Washington Post.

Після того, як Хашоггі зник в саудівському консульстві в Стамбулі, саме наслідного принца звинувачували в причетності до його вбивства.

Сенат США навіть ухвалив спеціальну резолюцію в грудні 2018 року. У документі вина за вбивство покладалася на спадкового принца Саудівської Аравії.

Експерти і критики впевнені, що вбивство такого відомого дисидента, як Хашоггі, могли вчинити лише з дозволу Мухаммеда бін Салмана.

В Ер-Ріяді провину королівської сім'ї категорично заперечували.