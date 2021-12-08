У Франції арештували підозрюваного у жорстокому вбивстві журналіста Хашоггі
У Франції за підозрою у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі затримали 33-річного громадянина Саудівської Аравії.
Хашоггі, який публічно критикував арабський режим і наслідного принца, вбили і розчленували просто в саудівському консульстві у Стамбулі у 2018 році.
Ім'я затриманого - Халед Аед Алотаїбі. Він колишній службовець саудівської королівської гвардії та один із 26 громадян, яких Стамбул розшукує у зв'язку з цим убивством.
Алотаїбі затримали у паризькому аеропорту Шарля де Голля. Він готувався вилетіти в Ер-Ріяд під своїм ім'ям. Ймовірно, на паспортному контролі з'ясувалося, що Алотаїбі знаходиться у базі розшуку Інтерполу.
Питання про екстрадицію затриманого до Туреччини вирішить суд.
Пізніше представник Саудівської Аравії заявив, що арешт відбувся через помилкову ідентифікацію, і що причетні до вбивства уже засуджені в Саудівській Аравії.
У грудні 2019 року суд Саудівської Аравії засудив до смертної кари п'ятьох людей за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили до 24 років ув'язнення.
Погані новини для Ер-Ріяду
Френк Гарднер, кореспондент ВВС з питань безпеки
В Ер-Ріяді на тлі усіх наслідків вбивства Хашоггі ця новина навряд чи комусь сподобається. Проте вона може призвести до прориву у незавершеному розслідуванні, яке ведуть колишній спецдоповідач ООН та правозахисні організації.
З погляду саудитів, ця історія закінчилася, коли перед судом раніше постали люди, яких звинуватили в участі у вбивстві. Там кажуть, що то була несанкціонована операція, усі учасники якої покарані.
Проте Туреччина, яка прослуховувала будівлю посольства, де сталося вбивство, а значить, знає, що в ньому відбувалося, звинуватила ще понад 20 саудівських чиновників.
Західна розвідка також вважає, що більшість високопосадовців-організаторів вбивства залишилися безкарною. Екстрадиція затриманого у вівторок до Туреччини може призвести до дипломатичного скандалу.
Що сталося з Джамалем Хашоггі?
Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.
2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.
З того часу його ніхто не бачив.
Спочатку влада Саудівської Аравії заперечувала факт смерті журналіста. Посадовці стверджували, що той вийшов з консульства цілим і неушкодженим.
Згодом саудівські ЗМІ повідомили, що Хашоггі дійсно загинув, але сталося це в результаті спонтанної бійки зі співробітниками консульства.
Але пізніше Ер-Ріяд змушений був визнати, що вбивство журналіста було навмисним. За даними турецьких слідчих, тіло Хашоггі розчленували і вивезли з території консульства. Його останки досі не знайдені.
До чого тут наслідний принц
Хашоггі виїхав з Саудівської Аравії у вересні 2017 роки після арешту кількох його близьких друзів.
Залишаючи батьківщину, журналіст звинуватив принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана в переслідуванні дисидентів.
У західних країнах у Мухаммеда бін Салмана було чимало шанувальників. Багато хто бачив у ньому реформатора, лідера з новим баченням майбутнього своєї країни.
Але в Саудівській Аравії він всіляко боровся з інакомисленням. Про це і розповідав Хашоггі на сторінках Washington Post.
Після того, як Хашоггі зник в саудівському консульстві в Стамбулі, саме наслідного принца звинувачували в причетності до його вбивства.
Сенат США навіть ухвалив спеціальну резолюцію в грудні 2018 року. У документі вина за вбивство покладалася на спадкового принца Саудівської Аравії.
Експерти і критики впевнені, що вбивство такого відомого дисидента, як Хашоггі, могли вчинити лише з дозволу Мухаммеда бін Салмана.
В Ер-Ріяді провину королівської сім'ї категорично заперечували.