Ковідна вечірка. В Іспанії 70 медиків заразилися на різдвяному святкуванні

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Різдвяна вечірка. Фото ілюстративне

Майже 70 медиків, які відвідали велику різдвяну вечірку на півдні Іспанії, отримали позитивний результат на коронавірус, заявила місцева влада.

Більшість із 68 інфікованих - лікарі та медсестри, які працюють у відділенні інтенсивної терапії лікарні Малаги.

Органи охорони здоров'я заявили, що усі вони відвідали різдвяну вечірку минулого тижня, на якій були 170 людей.

Усі гості мали негативні тести на антиген до святкування, але більша частина з них зараз перебуває на ізоляції.

За повідомленнями, усі медики, що інфікувалися, були повністю вакциновані й не мають симптомів хвороби.

Для того, щоби забезпечити персоналом місцеву лікарню, прислали лікарів та медсестер з інших медзакладів Малаги.

Інцидент посилив занепокоєння щодо ризику поширення коронавірусу на святкових заходах у період Різдва.

Щоби зменшити цей ризик, органи охорони здоров'я в Андалусії рекомендували персоналу лікарні не відвідувати різдвяні вечірки.

Автор фото, Reuters

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Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав людей остерігатися коронавірусу під час свят.

Як і в багатьох європейських країнах, в Іспанії останніми тижнями зафіксували зростання кількості випадків коронавірусу, що викликає побоювання з наближенням холодних зимових місяців.

У Європі також побоюються щодо поширення варіанту Омікрон, який, ймовірно, може швидше передаватися.

Наразі Іспанія офіційно повідомила лише про декілька випадків, зокрема про чотири на Балеарських островах.

Загалом з початку пандемії в Іспанії зафіксовано близько 5,1 мільйона інфікованих коронавірусом і 88 тисяч смертей.