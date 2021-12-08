Що найчастіше шукали українці. Підсумки 2021 року від Google

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Компанія Google оприлюднила список найпопулярніших пошукових запитів 2021 року серед українців.

У звіті вказано, що інформація про пандемію, яку найчастіше шукали у 2020 році, не увійшла до ТОП-10 пошукових запитів цього року.

Залишився у десятці лише пошуковий запит "Классрум", адже навчання періодично переходило у дистанційний формат.

Водночас найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року став "Евро 2020".

На другому місці - серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшов запит "Холостяк 2021" - популярне реаліті-шоу.

Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні виглядає так:

1. Евро 2020

2. Игра в кальмара

3. Холостяк 2021

4. Классрум

5. Украина Англия

6. Усик Джошуа

7. Евровидение 2021

8. Украина Швеция

9. Олимпиада 2021

10. Вступ 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український боксер Олександр Усик у вересні переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO

Персона року

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та співачку МакSим.

А також про людей, які померли цього року. Найбільше запитів було про Принца Філіпа, російського актора Володимира Меньшова та французького актора Жана-Поля Бельмондо.

Персона:

1.Олександр Усик

2.Олексій Навальний

3.МакSим

4.Сергій Стерненко

5.Адель Асанті

6.Алек Болдвін

7.Жан Беленюк

8.Джо Байден

9.Злата Огневич

10.Андрій Ярмоленко

Автор фото, UNSPLASH Підпис до фото, Clubhouse - соцмережа, в основі якої звук. Ніяких текстів, відео чи фотографій. Тільки аудіо

Питання: "Що таке?/Что такое?"

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. Найчастіше українці хотіли дізнатися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл і клабхаус.

1. 🅰🅱🅾🅱🅰

2. Симпл димпл

3. Формалин

4. Поп ит

5. Локдаун

6. Митинг

7. Клабхаус

8. Игра в кальмара

9. Радужный поцелуй

10. Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

У році, що минає, українці намагалися з'ясувати, як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію.

Популярності набула програма "Дія". Вона отримала аж два пошукових запити - користувачів цікавило, як у ній зареєструватися та як її оновити.

1. Как умер Сквидвард?

2. Як вийти заміж?

3. Як змінити постачальника газу?

4. Как сыграла Украина?

5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?

6. Как компактно собрать чемодан?

7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?

8. Як оновити Дію?

9. Як зареєструватися в Дія?

10. Как похудеть за неделю?

Покупка року

"Покупкою року" в Україні стала антистрес-іграшка поп-іт.

Українці також цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

1.Поп-іт

2.Квиток на поїзд

3.iPhone 13

4.Симпл-димпл

5.Перепуска на транспорт у Києві

6.Санки

7.Сертифікат про вакцинацію

8.PlayStation 5

9.Біткоїн

10.Вітамін D

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, У серіалі "Гра в кальмара" багато яскравих візуальних ефектів

Фільм та серіал року

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2".

Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара".

З телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".