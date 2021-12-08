СБУ каже, що запобігла розстрілу студентів на Черкащині

51 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Скріншот зі сторінки затриманих у соцмережі

Служба безпеки України заявила, що запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області.

За повідомленням СБУ, два студенти погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. Їх викрили правоохоронці.

Співрозмовник ВВС News Україна в службі каже, що мова йде про навчальний заклад у самих Черкасах.

Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Під час обшуків за місцями проживання підлітків правоохоронці виявили два пістолети та комп'ютерну техніку

Слідство встановило, що двоє студентів коледжу через інтернет поширювали дописи з фото та відео, у яких повідомляли про планування розстрілу одногрупників. Підлітки закликали приєднуватись до злочинної групи для розправи над однолітками.

Під час обшуків за місцями проживання підлітків правоохоронці виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та "засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності".

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Скріншот з соцмережі підлітків

Пістолети вилучили і направили на експертизу.

СБУ розпочала провадження за статтею терористичний акт. Тривають слідчі дії.

Автор фото, СБУ

На початку грудня в американському селищі Оксфорд, штат Мічиган, трапилась стрілянина у школі. 15-річний підліток вбив трьох однокласників і поранив ще вісьмох людей, в тому числі вчителя. Жертвам було від 14 до 17 років.