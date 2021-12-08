Олаф Шольц став канцлером Німеччини замість Меркель. Чого від нього чекати Україні

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Новий канцлер відігравав ключову роль в уряді Ангели Меркель як міністр фінансів і віцеканцлер

Олафа Шольца затвердили на посаді канцлера Німеччини, яку 16 років обіймала Ангела Меркель. Він очолить трипартійний уряд.

За нього проголосував німецький парламент, де його коаліція має значну більшість.

Новий уряд пана Шольца сформований з його соціал-демократичної партії разом із "зеленими" та вільними демократами.

Передача влади знаменує собою кінець 31-річної політичної кар'єри Меркель.

63-річний Шольц наприкінці вересня привів соціал-демократів до перемоги на виборах, позиціонуючи себе як кандидата, який продовжуватиме курс попередньої канцлерки, оскільки він відігравав ключову роль в уряді Меркель як віцеканцлер.

Німецький парламент, Бундестаг, підтримав його 395 голосами проти 303, після чого привітав оваціями. Тепер Шольц має зустрітися з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а опівдні (13:00 за Києвом) він складе присягу.

Після виборів його партія співпрацювала із "зеленими" та дружніми до бізнесу вільними демократами над коаліційною угодою, яку нарешті підписали у вівторок.

О 15:00 він офіційно заступить на посаду канцлера.

Новий уряд має амбіційні плани щодо боротьби зі зміною клімату шляхом відмови від вугілля та зосередженні на відновлюваній енергетиці, але його найпершим пріоритетом буде боротьба з пандемією коронавірусом.

У країні за останню добу зафіксували 69 601 випадок захворювання та 527 смертей - це найбільша кількість з минулої зими.

Якою буде політика нового уряду щодо України, Росії та Білорусі

Новому канцлеру та лідерці "зелених" Анналені Бербок, яка стає міністеркою закордонних справ, також доведеться відреагувати на нарощування російської армії поблизу кордону з Україною.

Хоча Росія заперечує плани вторгнення в Україну, Ангела Меркель домовилася з президентом Джо Байденом і лідерами Британії, Франції та Італії у вівторок увечері, що вони ухвалять спільну стратегію реагування, що завдасть "значної та серйозної шкоди російській економіці".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Анналена Бербок - нова міністерка закордонних справ Німеччини

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Одним з очевидних економічних заходів буде загроза російському газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, який був завершений, але досі очікує на схвалення німецького енергетичного регулятора. Американські чиновники кажуть, що вони досягли порозуміння з Німеччиною щодо того, що трубопровід закриють, що стане значним втручанням.

Загалом зелені дуже непривітні до Росії. На те вони мають дві причини.

По-перше, вони - за принципову зовнішню політику, засновану на західних цінностях та захисті прав людини та громадянських свобод.

По-друге, вони проти викопних видів палива, рішуче виступали за зупинку будівництва другої гілки російського газопроводу "Північний потік" і домоглися включення до коаліційного договору пункту про згортання газової енергетики в Німеччині до 2040 року (а вугільної - до 2030 року).

Отримання посади голови МЗС Анналеною Бербок є сприятливим для України, адже зелені - єдина партія, яка у своїй програмі відкрито виступає за перспективу членства в ЄС для України, Грузії та Молдови.

Окрім того, до складу уряду увійде інший лідер зелених Роберт Хабек, який в серпні 2021 року пропонував надати Україні летальну зброю, за що його піддали критиці інші політики. Йому пророкують або посаду міністра захисту довкілля, або міністра економіки та довкілля.

Втім, чи зміниться політика щодо України залежить від бажання партнерів зелених по коаліції.

Ставлення до України та Росії

От, що пишуть про Україну три партії в коаліційній угоді, текст якої опублікувало видання Spiegel:

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції в сферах відновлюваної енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", - йдеться в ній.

Прямої обіцянки членства в ЄС для України у цьому документі немає.

"Ми працюємо разом з ЄС та його державами-членами для подальшого розвитку Східного партнерства. Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість наблизитися за допомогою послідовних реформ на основі верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в коаліційній угоді.

Від Росії нова коаліція вимагає припинення дестабілізації України.

"Ми вимагаємо негайно припинити спроби дестабілізації проти України, насильство на сході України та незаконну анексію Криму. Шлях до мирного вирішення конфлікту на сході України та зняття пов'язаних з цим санкцій залежить від повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в документі.

Натомість у коаліційній угоді Москві пропонують співпрацю у сфері виробництва водню, в галузях охорони здоров'я та охорони довкілля, а також розглядають можливість надання безвізу для російської молоді віком до 25 років. Водночас хочуть припинення обмеження прав і свобод людини у Росії.

Все це підкріплюється запевненнями в тому, що Росію сприймають як важливого гравця, хочуть мати з нею міцні та стабільні відносини, але на основі "принципів міжнародного права, прав людини та європейського мирного порядку".

Соціал-демократи раніше вважалися більш доброзичливою до Москви партією, ніж ХДС, але через дії Москви останніми роками німецьким політикам взагалі стало складніше виступати за дружбу або "бізнес як завжди" з Росією.

Олаф Шольц поводиться зовсім інакше, ніж його колишній шеф у партії Герхард Шредер, який на початку століття називав Росію повноцінною демократією, а потім з посади канцлера перейшов на зарплатню у "Газпром".

Шольц взагалі, як і лідери інших провідних партій, під час передвиборної кампанії і після неї досить мало говорив про зовнішню політику, а якщо й говорив, то декларував приблизно те саме, що й досі робила Меркель. Його головна теза: Німеччина має вести узгоджену, спільну з усім Євросоюзом зовнішню політику.

Все ж серйозних змін у політиці щодо Росії німецькі оглядачі від нового уряду не чекають.

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Щодо Білорусі три партії в коаліційній угоді підтримують білоруську опозицію та ідею проведення нових виборів у країні.

"Ми стоїмо на боці людей у ​​Білорусі та підтримуємо їхнє бажання нових виборів, демократії, свободи та верховенства права та вимагаємо беззастережного звільнення всіх політичних в'язнів. Втручання Росії на користь Лукашенка є неприпустимим. Ми будемо підтримувати демократичну опозицію в Білорусі подальшими пропозиціями", - йдеться в документі.

Якщо Лукашенко не змінить курс, йому погрожують новими санкціями.

Які зміни чекають на Німеччину?

Скорочення викидів

Один із головних пунктів програми нового уряду - боротьба зі зміною клімату: він планує взяти курс на закриття вугільних електростанцій до 2030 року (саме цей уряд працюватиме до 2025 року) та відмову від бензинових та дизельних автомобілів.

Окрім знищення вугільної енергетики, в рамках боротьби за клімат нова коаліція хоче до 2030 року довести частку відновлюваних джерел в енергетиці Німеччини до 80%, довести кількість електромобілів на дорогах країни того ж року до 15 млн, а також на чверть збільшити об'єм вантажних перевезень залізницею, скоротивши менш екологічні перевезення вантажівками і літаками.

Спрощення отримання громадянства

Майбутній уряд Німеччини збирається також спростити процедуру отримання громадянства, скоротити ценз проживання до 5 років та дозволити подвійне громадянство.

"Це величезна новина для тисяч етнічних турків Німеччини, багато з яких лишаються іноземцями, хоча прожили в Німеччині десятки років", - пояснює Deutsche Welle.

Підвищення мінімалки та часткова легалізація марихуани

Однією з головних обіцянок Олафа Шольца було підвищення мінімальної погодинної оплати праці до 12,5 євро. Партнери по коаліції домовилися підвищити її до 12 євро.

Окрім того, новий уряд збирається з певними обмеженнями легалізувати продаж марихуани.